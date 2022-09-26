Не такой уж и патриот: продюсер-путинист распустил нюни из-за "могилизации" зятя

Иосиф Пригожин возмутился из-за мобилизации зятя / instagram.com/prigozhin_iosif

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который ранее выражал поддержку преступной власти Путина и его прихлебателей, а также одобрял войну в Украине, с воем поджал хвост, когда в РФ объявили "частичную мобилизацию".

Как рассказал сам Пригожин, он сильно расстроен, ведь под мобилизацию попал его зять, муж дочери Данаи, которая недавно родила ребенка. Продюсер переживает, что когда зять уйдет на войну, будущее его дочери и внука будет неопределенным.

"Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что", - разнылся Пригожин в эфире программы, которую он ведет на российском телевидении.

Иронично, что президент-тиран не щадит даже своих приближенных, которые своей деятельностью всячески популяризировали войну в Украине. Прозрение у путинистов наступает, лишь когда война заходит в их дома и жизни.

Напомним, ранее продюсер-путинист Иосиф Пригожин, как и многие другие россияне, выразил недовольство поддержкой, которую певица Лайма Вайкуле выразила Украине.

Также он называл признанного иноагентом музыканта Андрея Макаревича "выжившим из ума стариком" за его жесткую критику российской власти и поддержку Украины.

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