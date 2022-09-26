УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Не такой уж и патриот: продюсер-путинист распустил нюни из-за "могилизации" зятя

26 сентября 2022, 12:38

Иосиф Пригожин почему-то расстроился, что его семье выпадет "великая честь" отдать своего мужчину на фронт.

Иосиф Пригожин, Дмитрий Песков
Иосиф Пригожин возмутился из-за мобилизации зятя / instagram.com/prigozhin_iosif

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который ранее выражал поддержку преступной власти Путина и его прихлебателей, а также одобрял войну в Украине, с воем поджал хвост, когда в РФ объявили "частичную мобилизацию".

Как рассказал сам Пригожин, он сильно расстроен, ведь под мобилизацию попал его зять, муж дочери Данаи, которая недавно родила ребенка. Продюсер переживает, что когда зять уйдет на войну, будущее его дочери и внука будет неопределенным.

"Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что", - разнылся Пригожин в эфире программы, которую он ведет на российском телевидении.

Иронично, что президент-тиран не щадит даже своих приближенных, которые своей деятельностью всячески популяризировали войну в Украине. Прозрение у путинистов наступает, лишь когда война заходит в их дома и жизни.

Напомним, ранее продюсер-путинист Иосиф Пригожин, как и многие другие россияне, выразил недовольство поддержкой, которую певица Лайма Вайкуле выразила Украине.

Также он называл признанного иноагентом музыканта Андрея Макаревича "выжившим из ума стариком" за его жесткую критику российской власти и поддержку Украины.

Другие новости:

война в Украине шоу-бизнес Иосиф Пригожин новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра 27 сентября 2022: Весам – семейные проблемы, Козерогам – зависть, Рыбам – деньги

12:49

ВСУ пойдут вперед: Зеленский собрал Ставку и объявил план деоккупации УкраиныВидео

12:41

Украина перехитрила Путина, он этого не ожидал – ТрассВидео

12:38

Не такой уж и патриот: продюсер-путинист распустил нюни из-за "могилизации" зятя

12:34

Сын Меладзе неизлечимо болен - СМИ

Реклама
12:00

Сделал все сам: "повар Путина" подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнер"Видео

11:58

Бойня в Удмуртии: киллер расстрелял учеников и охрану школы, много погибших и раненыхВидео

11:50

Запроданка Таисия Повалий призналась, кто изуродовал ей лицо

11:45

У бесноватого Путина осталось только ядерное оружиемнение

11:38

Уничтоженная база и 80 "двухсотых": оккупанты подорвали сами себя на Херсонщине

11:26

Протаранил двери авто и забросал "коктейлями Молотова": в РФ мужчина сжег военкоматВидео

11:08

"Будто прошли концлагерь": освобожденный из плена "Химик" рассказал о состоянии собратьевВидео

10:48

"То ли президент идиот, то ли "старец" ненастоящий": Путин сбежал из Москвы на встречу с шаманом - СМИВидео

10:46

"Он че, в Украине?": мать оккупанта РФ "убила" реакцией на новость о том, что ее сын в пленуВидео

09:58

В британской разведке назвали главную проблему путинской мобилизацииВидео

09:55

Путин может применить тактическое ядерное оружие для показательного взрыва - The New York TimesВидео

09:52

Эскалация войны в Украине может стать концом режима Путина - WSJВидео

09:30

Как стирать пальто из разных материалов: главные правила и можно ли бросать в машинку

09:18

"Никто не будет воевать": в Приангарье призывник застрелил военкомаВидео

09:07

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2022: Львам – вещие сны, Девам – денежная удача, Козерогам – ловушкаВидео

Реклама
09:00

Зима в Украине не будет суровой: синоптики опровергли ледяной прогнозВидео

08:35

Мобилизационный миграционный кризис набирает оборотымнение

08:32

Оккупантов "перемололи" вместе с техникой: в Херсоне россиянам устроили мощную "бавовну"Видео

07:59

"Сейчас не 41-й год": мобилизация в РФ идет со скрипом, у Путина большие проблемы – ISWВидео

07:51

Путин хочет закончить войну до 15 ноября: Жданов объяснил, на что надеется диктатор

07:32

Россия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе: вспыхнул мощный пожарВидео

07:05

Минус Су-25, Ми-8 и пять складов с боеприпасами: ВСУ ударили по оккупантам на Юге

06:41

У США есть план действий, если РФ применит ядерное оружие - БлинкенВидео

06:24

Способны ли протесты в Иране свергнуть власть и привести к смене режимамнение

05:00

Если Путин применит ядерное оружие, силы НАТО уничтожат войска Путина в Украине – ПионтковскийВидео

04:05

"Мы делаем ошибку": военный эксперт объяснил, почему опасно недооценивать мобилизованных в РФВидео

03:20

Самые вкусные рулетики из селедки с бюджетной начинкой: превосходный рецепт закускиВидео

02:31

18-летняя дочь Моники Беллуччи показала глубокое "драгоценное" декольте

02:20

Синоптики рассказали, где и когда ждать настоящего пекла в УкраинеВидео

01:58

"Невеста из преисподней": Волочкова раздвинула ноги в белом платье

01:33

Весной будет роскошная клумба: как правильно сажать тюльпаны на зимуВидео

00:51

Приметы на 26 сентября: какие 5 вещей запрещено делать, чтобы проблемы со здоровьем не привлечьВидео

00:18

Алла Пугачева показала костлявые ножки в неприличном мини

25 сентября, воскресенье
23:53

Зеленский откровенно рассказал, как Украина ответит на "референдумы"Видео

23:24

Деньги сыплются с неба: какие 5 женских имен всю жизнь купаются в богатствеВидео

Реклама
22:55

Запад разрабатывает экстренные планы на случай ядерного удара по Украине - FTВидео

22:37

Путин хочет завершить войну до 15 ноября, но на своих условиях - ЖдановВидео

22:12

Рекордное подорожание: цены на мясо в Украине взлетелиВидео

22:05

Там сотни людей: в Изюме нашли еще две братские могилы - ЗеленскийВидео

21:39

Европа начнет передавать Украине танки после того, как это сделают США - ЗеленскийВидео

21:28

Зеленский ответил на ядерные угрозы ПутинаВидео

21:07

Зима станет вызовом для всей Украины: Зеленский про удары России по электросетиВидео

21:01

"Последствия будут катастрофическими": США дадут мощный ответ в случае ядерного удара РФВидео

20:34

Гороскоп на октябрь 2022 для Раков: большая любовь, прибыль и поездка за границу

20:29

В Украину ворвется циклон Стефания: синоптик предупредила украинцев о настоящей жареВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять