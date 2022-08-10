Выживший из ума старик: Пригожин публично оскорбил Макаревича

Иосиф Пригожин / Instagram

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который активно комментирует поступки российских звезд, осуждающих войну в Украины, обратил свой взгляд и на рок-музыканта и фронтмена музыкального коллектива "Машина времени"

Причиной недовольства Пригожина, который пытается оставаться на волне популярности, благодаря таким выпадам, оказались правдивые высказывания исполнителя о русских людях, для которых он поет песни.

"Это просто шок, что он говорит. Стал каким-то выжившим из ума стариком. Рассуждает про свою музыку и ее глубокие посылы, при этом абсолютно забывая, что эта самая музыка пишется в первую очередь для людей, вне зависимости от их взглядов", — прокомментировал Пригожин.

Также медиаменеджер подчеркнул, что позиция Макаревича по отношению к войне в Украине разворачивается против жителей России, которые в своем большинстве поддерживают жесткое нападение россии на Украину.

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Напомним, ранее продюсер-путинист Иосиф Пригожин, как и многие другие россияне, недоволен поддержкой Украины со стороны певицы Лаймы Вайкуле.

Пригожин считает, что артистка "плюет в колодец, из которого пила" — и ему не нравится, что так поступают с его страной.