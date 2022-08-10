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"Это большое горе": Пригожин высказался о будущем Вайкуле

10 августа 2022, 12:34

Продюсер негодует из-за поступка певицы.

Прихожин, Вайкуле
Прихожин, Вайкуле / скриншот

​Продюсер-путинист Иосиф Пригожин, как и многие другие россияне, недоволен поддержкой Украины со стороны певицы Лаймы Вайкуле.

Пригожин считает, что артистка "плюет в колодец, из которого пила" — и ему не нравится, что так поступают с его страной.

"Латвия запретила "Новую волну", Латвия запретила многих русских артистов, на костях новой волны сделали фестиваль "Рандеву". Разве это справедливо? Вообще Вайкуле всегда была вне политики. Меня поражает ее активное участие сегодня, понимаете, то ли ей пиара не хватает, то ли ей хочется похайповать на теме. На самом деле, это большое горе", - заявил Пригожин.

По его словам, все деньги Вайкуле заработала в России, не в Америке, не за рубежом.

"Если вы сегодня выступаете против страны и считаете каждого гражданина агрессором, то вам нечего делать в нашей стране. Понимаете, они плюют в колодец, из которого пили. Они переходят все мыслимые и немыслимые границы, поэтому нечего им делать у нас дома", - заявил он.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов, который то и дело пытается очернить выступивших против войны звезд, также вставил свои "пять копеек" по поводу поступка Лаймы Вайкуле.

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