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"Зачем разворачиваешь украинский флаг?": Соседов набросился на Вайкуле

6 августа 2022, 12:24

Скандальный российский критик резко высказался в адрес певицы.

Лайма Вайкуле, Сергей Соседов
Лайма Вайкуле, Сергей Соседов / скриншот

После начала войны России против Украины певица Лайма Вайкуле не спешила озвучивать свою позицию, но днях во время концерта она вышла на сцену с украинским флагом.

Судя по всему, артистка таким образом выступила против кровавого вторжения РФ в Украину, но этот поступок вывел из себя россиян.

Музыкальный критик Сергей Соседов, который то и дело пытается очернить выступивших против войны звезд, также вставил свои "пять копеек".

"Мне кажется, они уже не отдают себе отчет в том, что говорят и делают. А считают себя вне мира, вне общества. Лайма может говорить все что угодно, она ничего не понимает в политике. Эта женщина далека от политических процессов, как и многие наши артисты. И хочется сказать Лайме: "Если ты не знаешь, что сегодня творится в мире", то зачем тогда занимаешься политическими декларациями, тем более со сцены, разворачиваешь украинский флаг", - заявил Соседов в комментарии российским СМИ.

Также он заявил, что гнал бы Вайкуле из России поганой метлой.

"Эта артистка уже давно себя скомпрометировала. Я считал Лайму умной женщиной, но это оказалось не так, к сожалению. Да и какая она певица? Если бы не Паулс с Резником, то где бы она была? Но Лайма Вайкуле вышла на сцену великой страны, где ее полюбили. Однако она не оценила этой любви России к ней", - считает Соседов.

Напомним, ранее муж певицы Лаймы Вайкуле, которая не побоялась выйти на концерте с украинским флагом и тем самым, очертить свою позицию в отношении военного нападения России на Украину, прояснил этот поступок.

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