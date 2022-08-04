"Это свинство": продюсер-путинист Пригожин обвинил Вайкуле в геноциде украинцев

Российский продюсер Пригожин раскритиковал Лайму Вайкуле / Коллаж фото glamurchik.tochka.net, instagram.com/laima_vaikule_official

Российский продюсер-путинист Иосиф Пригожин раскритиковал известную латвийскую певицу Лайму Вайкуле, которая недавно на концерте публично развернула флаг Украины. Он обвинил ее в провокации и добавил, что она "виновата в том, что происходит в мире и России". Таким образом он не осудил россиян в геноциде украинцев, а обвинил во всем Вайкуле. Об этом сообщает пропагандистское издание Starhit.

Пригожин отметил, что якобы Вайкуле также виновна в "санкциях против РФ и полномасштабной войне". Он добавил, что певица якобы настраивает так и своих поклонников. Пригожин назвал "неуместной" поддержку Украины, которую Вайкуле продемонстрировала на концерте.

"Если бы она вышла с флагом России, Латвии и Украины, можно было бы еще понять. Флаг одной страны - провокация. Она могла догадываться, чем это закончится", – сказал Пригожин.

Он добавил, что считает "свинством" действия артистов, которые выступили против полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"К большому сожалению, такие, как Лайма, тоже виноваты в том, что сегодня происходит в нашей стране и мире. Я считаю, что это свинство", - добавил Пригожин.

Напомним, советская и латвийская певица Лайма Вайкуле вышла на сцену и развернула украинский флаг, с гордостью заявив о своей антивоенной позиции. Она считает поддержку Украины "очевидным и единственно верным" решением.

"А как же иначе? Чего еще от меня можно было ожидать? ... Я думаю, что в Латвии нет людей, которые за войну. Вот мы смотрим на голубое небо, а по Украине запускают ракеты, убивая все живое", - сказала Вайкуле.

Как и ожидала певица, после этого она получила кучу хейта в свою сторону от русских. "Предательница", "Тварь", "Забыла кто тебя в люди вывел, кто тебя выкормил?" - это лишь малая часть "пожеланий", которые оставили русские певице в сети.

Впоследствии муж Лаймы Вайкуле объяснил ее решение выйти с украинским флагом и отметил, что вся команда певицы родом из Украины, поэтому у нее не было сомнений, чью сторону принять после начала военного нападения на территорию Украины.

"У нас выступали украинцы. И в оркестре у нас украинцы, и в балете. Почему нам не поддержать? Мы, кроме того, что выступаем с ними, еще и руку помощи им протягиваем. И беженцам помогаем, люди страдают", - признался Андрей Латковский.

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