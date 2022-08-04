Экс Лорак похвастался своей девушкой в купальнике

Мурат Налчаджиоглу / instagram.com/muratnalca

Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, выгуливает свою новую подругу в турецком городе Фетхие. Девушка по имени Лилия отдыхает вместе с Муратом, а также его дочерью Софией от брака с певице-запроданкой Лорак.

Пара отдыхает в живописном месте на Эгейском море на вилле. Днем они отдыхают на пляже, а вечером купаются у себя в бассейне и жарят стейки.

Отметим, что вместе с Муратом отдыхает его дочь от первого брака София, которая в последнее время набрала несколько лишних килограмм. Он уже давно гостит у папы, с самого начала военного вторжения России в Украину.

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Напомним, ранее стало известно о том, что саунд-продюсер Егор Глеб, с которым встречалась певица Ани Лорак, уехал в США. Артистку с собой он решил не брать.

По словам российского продюсера Леонида Дзюника, их отношения сошли на нет из-за нестабильного финансового состояния певицы.