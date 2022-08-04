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Муж красавицы Ратаковски умоляет о прощении за измены. Модель непреклонна

4 августа 2022, 13:59

Эмили Ратаковски даже наняла адвоката, чтобы запустить бракоразводный процесс.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata/

Себастьян Беар-МакКлард, муж американской супермодели и одной из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски, который недавно был пойман на многочисленных изменах, умоляет дать ему еще один шанс.

Как стало известно изданию Page Six, по словам тайного источника, мужу Ратаковски второго шанса не видать, так как "она сама раскопала и обнаружила еще больше того, что он делал за ее спиной".

Поговаривают, что Эмили собирается нанять адвоката, чтобы запустить бракоразводный процесс.

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Источники также утверждают, что они были прекрасной парой и им жаль, что столь красивые отношения имеют столь уродливый конец.

Напомним, ранее стало известно о том, что американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски разводится с мужем после 4 лет брака.

Ни одна из сторон пока не дает комментариев по этому поводу. Однако папарацци на днях заметили прогуливающуюся модель, на пальце которой больше не было обручального кольца. Ранее Ратаковски не расставалась с этим символическим украшением.

Эмили Ратаковски
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