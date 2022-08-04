Мишина, которая пол года не ухаживала за собой, показала бьюти-процедуры

Актриса показала, как ухаживает за собой в "хорошие" и "плохие" дни.
Украинская актриса, звезда сериала Крепостная, Ксения Мишина, которая недавно попрактиковалась в прицельной стрельбе с разных видов оружия, показала свои бьюти процедуры.
По словам актрисы она целых пол года не делала ни маникюр, ни педикюр. Своими бьюти-скитаниями она поделилась на своей странице в Instagram.
По словам Мишиной, у нее бывает два варианта утра: когда все супер и она не спеша, может сделать маску на лицо и побаловать себя.
Или ее утром "просто жесть" и такой маской на лицо она хочет привести свое лицо в порядок.
Напомним, ранее Ксения Мишина посетила полигон, где попрактиковалась в прицельной стрельбе с разных видов оружия.
Видео с стрелковой тренировки она опубликовала на своей странице в Instagram. Артистка акцентировала внимание на том, что война сильно изменила людей и их убеждения.