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Ксения Мишина взяла в руки оружие: "Это изменило меня навсегда!"

29 июля 2022, 23:55

Актриса показала, как тренируется на полигоне.

Ксения Мишина
Ксения Мишина учится стрелять на полигоне / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса, звезда сериала Крепостная, Ксения Мишина посетила полигон, где попрактиковалась в прицельной стрельбе с разных видов оружия.

Видео с стрелковой тренировки она опубликовала на своей странице в Instagram. Артистка акцентировала внимание на том, что война сильно изменила людей и их убеждения.

Ранее она не могла представить себя с оружием в руках, однако на полигоне она по-другому посмотрела и на винтовки, и на украинских женщин. "Теперь и я знаю что такое настоящее оружие. Сначала эти орудия убийств, тяжелые и холодные, заставили меня вздрогнуть и оцепенеть. Но как только я сделала первый выстрел, я почувствовала такой прилив сил, энергии и уверенности! Я не знаю, что это было: адреналин, подсознательное чувство власти или чувство силы… не знаю! Но это было что-то, что я никогда не чувствовала. Наверняка эти чувства и питают наших воинов, а когда сюда прибавляется патриотическое дело, любовь к нашей жизни – защищать землю и своих близких, они становятся не просто воинами, а сверхлюдьми!" - поделилась впечатлениями Мишина.

Также она выразила восхищение украинскими женщинами, которые защищают Украину против агрессора - их сейчас в украинской армии более 50 тысяч.

"Украинки, я всегда гордилась вами и пыталась своей деятельностью вносить вклад в жизнь женщин нашей страны! Но сегодня я не просто горжусь, я учусь у вас, восхищаюсь, я шлю вам низкий поклон! Вы и есть лучшая иллюстрация храбрости, верности и любви!" - подчеркнула актриса.

Ее поклонники с энтузиазмом восприняли стремление Мишиной научиться стрелять. В военное время это естественно - хотеть того, чтобы научиться защищать себя и близких:

"Справжня українка. Сильна, вільна та незламна ❤️"

"Наша дівчинка!"

"Ви така справжня, сильна, смілива, відважна, красива".

"Молодец, талантливый человек талантлив во всем".

"Це круто, що ти навчаєшся такій справі".

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Ранее Филипп Киркоров, который отмалчивался о войне в Украине, определился со своей позицией. Певец решил проведать "трехсотых" оккупантов, которым пока повезло выжить в Украине - он лично пообщался с солдатами, которые убивали или хотели убить украинцев.

Также стало известно, что дончанин Александр Ревва, который строил карьеру в РФ, рассорился со своим отцом, который поддерживает "русский мир". Артист якобы имеет антивоенные убеждения.

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