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Ксения Мишина впервые показала 10-летнему сыну его настоящего отца: "Сказала, что это мой знакомый"

25 июля 2022, 01:04

Актриса все эти годы воспитывала мальчика самостоятельно, потому что его папа не хотел поддерживать с ним связь.

Ксения Мишина с сыном
Ксения Мишина познакомила 10-летнего сына с его отцом / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса, звезда сериала Крепостная, Ксения Мишина в одиночку воспитывает 10-летнего сына Платона. Отец мальчика ушел от артистки еще до его появления на свет, и все это время не искал общения с сыном.

Мишина рассталась с отцом своего ребенка не на мажорной ноте, однако с приходом полномасштабной войны мужчина сам вышел на связь. Как это было, актриса рассказала Григорию Решетнику в рамках проекта Як ти?

Так Мишина поделилась, что появление отца Платона в их жизни было для нее полной неожиданностью. Она уже познакомила их, однако пока не раскрыла сыну, что ее знакомый - его отец.

"Платон пока не знает. Но в ближайшее время мы приняли решение, что все ему скажем. Они уже встретились, но мы пока не сказали. Сказала, что это мой знакомый. Происходит постепенное сближение, общение. Платон никогда его не видел", - рассказывает актриса.

Она призналась - хоть отец Платона и извинился перед ней за ужасный разрыв и 10 лет молчания, она пока не простила его. Несмотря на это, Ксения приняла решение не препятствовать общению Платона с папой. "Это очень для нас обоих сложно. Мы приняли решение вообще не говорить об этих десяти годах. Потому что нет оправдания ему. И он это понимает. Он извинился, я стараюсь ему простить. Это сложно. Снова все это поднялось. Но я работаю над этим. Это только мое. Когда человек занимается духовностью, он уже иначе смотрит на все это. И ты работаешь над собой. Не над другим человеком. Я скоро спрошу своего сына: "Ты хочешь увидеть папу?", он скажет: "Конечно!" Я ведь не могу сказать: "Нет, этого не будет". Это мои обиды. Это наши проблемы, никак не нашего сына", - говорит артистка.

Ксения также рассказала, что отец Платона имеет свою семью - он женат, у него двое сыновей. Мишина решила позволить своему сыну познакомиться с братьями, если представится такая возможность.

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Ранее украинская актриса, участница романтического реалити-шоу Холостячка, Ксения Мишина рассказала удивительную историю спасения своего близкого друга и коллеги, который сейчас защищает Украину от рашистских оккупантов в одной из самых горячих точек.

Победитель Холостячки и избранник Мишиной, отношения с которым у нее, похоже, все-таки имеют продолжение, комик Александр Эллерт жестко ответил на упреки в "псевдопатриотизме".

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