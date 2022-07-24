"Вся жизнь изменилась в одну минуту": Эллерт спас Мишину с сыном в начале войны

Эллерт спас Мишину с сыном в начале войны / скриншот

Актриса Ксения Мишина рассказала, что 24 февраля ей и ее 10-летнему сыну Платону помог эвакуироваться на запад Украины Александр Эллерт.

Вместе они поехали в Буковель, где большой компанией жили в одном доме, рассказала звезда в интервью Григорию Решетнику для YouTube-проекта "Як ти?".

Мишина призналась, что сейчас не встречается с юмористом, однако не исключает, что их общение может возобновиться.

"Когда началась война, я сказала: Все, мы едем на запад Украины. Мы выехали в 6-7 утра, а смогли уехать из Киева в 13:00. Мне сразу позвонил Саша. Он предложил помощь, мы встретились и уехали вместе. Все проблемы отошли на задний план, и вся жизнь изменилась в одну минуту... Саша всегда был рядом. Он пытался возобновить отношения. Скажу честно, очень много обид, чтобы это так восстанавливать. Доверие к этому человеку было немного исчерпано и такие обстоятельства заставили быть рядом", – прокомментировала Мишина.

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"Каша варится, и все никак не сварится. Я просто могу сказать сейчас, что мы не вместе. Я уехала. Мы общались. Он иногда мне писал, но я сейчас не знаю, где он. Возможно, когда-то мы с ним будем общаться. Я вообще ничего не исключаю в этой жизни", - подытожила актриса.

Ранее украинская актриса, участница романтического реалити-шоу Холостячка, Ксения Мишина рассказала удивительную историю спасения своего близкого друга и коллеги, который сейчас защищает Украину от рашистских оккупантов в одной из самых горячих точек.

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