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Ксения Мишина рассказала о божественном спасении друга-актера, который сейчас на фронте

11 июня 2022, 17:22

Маленькие чудеса случаются каждый день. Стоит лишь верить в наших защитников, в их любовь к Украине и жажду свободы.

Ксения Мишина рассказала, как Виктор Стороженко спасся от рашистской ракеты / Коллаж

Украинская актриса, участница романтического реалити-шоу Холостячка, Ксения Мишина рассказала удивительную историю спасения своего близкого друга и коллеги, который сейчас защищает Украину от рашистских оккупантов в одной из самых горячих точек.

Актер Виктор Стороженко (Отель "Эдельвейс", Кураторы, Ржака и пр.) часто рассказывает артистке о пережитом на фронте - честно и без прикрас. "После этого я плачу от страха и бессилия", - признается Мишина.

Один разговор оказался особенно важным , и им, с разрешения Стороженко, она решила поделиться с поклонниками. Актер рассказал, почему он уверен, что Бог на войне точно есть, а молитвы тех, кто в тылу, помогают нашим воинам выжить.

"Штаб. Лисичанск. Кухня. На столе много общих чашек, из которых мы пьем. Я начинаю заваривать чай и вдруг понимаю – мне нужна МОЯ чашка, которая в моем рюкзаке. Выхожу из кухни, прохожу коридор, шагаю в дверь и в комнату меня заносит уже взрывная волна. В кухню прилетела ракета, чудом не взорвавшаяся, а рассыпавшаяся, сохранив наши жизни. Еще недавно орки взорвали в Северодонецке химический завод, задача была отравить нас. Но ветер вдруг подул в их сторону! Снова ангелы отвели! Ксю, таких историй море. Все они о Боге, о Боге на войне! О его любви и справедливости. Молитесь за нас, это то, что нам очень нужно", - говорит Виктор.

Благодаря таким историям, признается Мишина, понимаешь, что победа Украины неизбежна. "Молиться за наших воинов – вот наша главная задача! Молиться посылая им энергию любви и веры! Молиться и чувствовать гордость, ведь наши воины это те, кто честно задался вопросом: Кто если не я?! И сегодня я спрашиваю вас, кто будет молиться за них, если не мы?" - рассуждает актриса.

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Ранее стало известно, что ряды ВСУ пополнил еще один известный украинский актер и телеведущий - Геннадий Попенко теперь защищает Украину, несмотря на сорванную присягу.

Про свое счастливое спасение также рассказал украинский певец, солист группы Антитіла Тарас Тополя, который служит в Территориальной Обороне с первых дней полномасштабной войны.

Другие новости:

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