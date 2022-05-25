Ксения Мишина рассказала, о чем начала общаться с Александром Эллертом во время войны

Ксения Мишина рассказала об общении с Александром Эллертом во время войны / Коллаж

Украинская актриса, известная благодаря сериалу Крепостная и романтическому реалити Холостячка, Ксения Мишина рассказала в интервью Алине Доротюк, поддерживает ли она связь со своим бывшим возлюбленным, ведущим и комиком Александром Эллертом.

За развитием их романтических отношений следила вся страна. Вся страна грустила, когда летом харизматичная парочка объявила о расставании. Но время от времени в СМИ мелькают новости о примирении Мишиной и Эллерта.

Доротюк заметила, что актриса до сих пор носит кольцо, которое комик подарил ей в финале Холостячки. Мишина призналась, что с тех пор носит его, не снимая.

Остается только гадать, возможно ли грандиозное примирение артистов, однако Холостячка рассказала, что во время войны она поддерживает связь с бывшим любовником с первого же дня.

"Конечно, в первый день войны. Где вы, что вы? Все забыли! В такие моменты вся боль кажется какой-то ерундой. Ее вообще не остается, когда беда такого масштаба. Ты забываешь практически все, и прежде всего: "Как ты там?", "Ты жив?", "Что ты там делаешь?" Чтобы каждый из украинцев был здоров, жив. Что-то страшное происходит в нашей стране", - говорит Мишина.

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