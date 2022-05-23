Муж тяжелобольной Заворотнюк снова попал на камеры: рядом та же измученная болезнью актриса

Анастасия Заворотнюк снова попала в камеру фиксаций нарушения ПДД/ facebook.com/AZavorotnyuk/

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк снова попал в объективы камер, фиксирующих нарушение ПДД.

На этот раз с ним рядом находилась та же женщина, которая предположительно является изменившийся из-за болезни Анастасией Заворотнюк, пишет Комсомольская правда.

Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" Петр Чернышев регулярно попадает на "письма счастья" за слишком быструю езду и неправильную парковку. На данный момент он накопил по штрафам долг в размере 13 750 рублей (около 7 000 гривен).

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"На этот раз все тот же автомобиль попал в объективы дорожных камер: с конца марта по начало мая Петр Чернышев "накатал" 34 штрафа на сумму 13 750 рублей, которые пока числятся неоплаченными. Большинство нарушений - незначительные: превышение скорости от 20 до 40 км/ч", — сообщает КП.

Фото КП

В сети можно найти уже несколько похожих фото из штрафов, на которых Чернышев сидит за рулем авто, а рядом с ним полулежа отдыхает полная брюнетка с короткой стрижкой. Именно так, если верить очевидцам, Заворотнюк сейчас и выглядит. Она потеряла волосы и набрала лишний вес из-за терапии, которая уже три года помогает ей бороться за жизнь.

Напомним, ранее модель и блогерка Анна Заворотнюк, старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала о своей фобии, которая мучает ее уже около 7 лет. Девушка на своей странице в Instagam рассказала, что боится водить автомобиль. В 21 год она попала в страшную аварию, будучи за рулем.