"Меня отбросило на обочину, а дальше - методом домино": Заворотнюк попала в страшную аварию

Анна Заворотнюк попала в аварию / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Модель и блогерка Анна Заворотнюк, старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала о своей фобии, которая мучает ее уже около 7 лет.

Девушка на своей странице в Instagam рассказала, что боится водить автомобиль. В 21 год она попала в страшную аварию, будучи за рулем.

"У меня хоть и есть права, но за руль я не садилась уже лет 7. Через пару месяцев после получения прав, попала в аварию, в ней участвовало семь машин. В меня влетела газель, меня отбросило на обочину, а газель методом домино протаранила остальные машины.

И после этого у меня напрочь отшибло желание садиться за руль. Остался этот страх", - вспоминает Заворотнюк-младшая. Модель удивляется, как люди могут уверенно чувствовать себя за рулем, зная про потенциальную опасность.

Страх Анны Заворотнюк закрепился в США, где она жила долгое время - в Нью-Йорке никто не водит из-за слишком плотного трафика и хронического отсутствия парковочных мест.

Анна Заворотнюк попала в аварию / instagram.com/anna_zavorotnyuk

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