Заворотнюк готовится к прибавлению в семье / instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Болезнь Анастасии Заворотнюк тяжело переживает ее дочь. Как призналась Анна, с опасным недугом она справляется при помощи психолога.

Но, похоже, она собирается в скором времени осчастливить своего самого близкого человека пишут российские СМИ.

По крайней мере, к таким выводам можно прийти, если ознакомиться с личным микроблогом начинающей артистки. Одна из подписчиц Анны собралась вместе с сыном на детский день рождения. Неожиданно для всех, дочь артистки поддержала разговор, отметив, что с недавних пор также старается больше времени проводить с детьми.

Как выяснилось, Анна сейчас занимается с малышом своей близкой подруги. Признание девушки тут же навело фанатов на мысль о скором пополнении в звездном семействе.

instagram.com/anna_zavorotnyuk/

"Тренируюсь на Катиных, в несколько поездок брали с собой ее младшего Амирчика, он просто моя любовь" – призналась Заворотнюк.

Уже известно, что Анна не один год состоит в романтических отношениях с мужчиной. К сожалению, о ее избраннике совершенно ничего неизвестно.

Ранее о состоянии больной онкологией Анастасии Заворотнюк рассказала ее подруга и певица Виктория Пьер-Мари, которая некоторое время играла предполагаемую маму няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Именно Пьер-Мари рассказала, что актриса каждый день борется за жизнь.

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