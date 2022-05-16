Заворотнюк готовится к прибавлению в семье

СМИ разузнали подробности.
Болезнь Анастасии Заворотнюк тяжело переживает ее дочь. Как призналась Анна, с опасным недугом она справляется при помощи психолога.
Но, похоже, она собирается в скором времени осчастливить своего самого близкого человека пишут российские СМИ.
По крайней мере, к таким выводам можно прийти, если ознакомиться с личным микроблогом начинающей артистки. Одна из подписчиц Анны собралась вместе с сыном на детский день рождения. Неожиданно для всех, дочь артистки поддержала разговор, отметив, что с недавних пор также старается больше времени проводить с детьми.
Как выяснилось, Анна сейчас занимается с малышом своей близкой подруги. Признание девушки тут же навело фанатов на мысль о скором пополнении в звездном семействе.
"Тренируюсь на Катиных, в несколько поездок брали с собой ее младшего Амирчика, он просто моя любовь" – призналась Заворотнюк.
Уже известно, что Анна не один год состоит в романтических отношениях с мужчиной. К сожалению, о ее избраннике совершенно ничего неизвестно.
Ранее о состоянии больной онкологией Анастасии Заворотнюк рассказала ее подруга и певица Виктория Пьер-Мари, которая некоторое время играла предполагаемую маму няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Именно Пьер-Мари рассказала, что актриса каждый день борется за жизнь.
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