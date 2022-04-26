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"Очень тяжело восстанавливается": подруга Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

26 апреля 2022, 23:16

Об актрисе мало что известно в последнее время.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк борется с болезнью уже несколько лет/ facebook.com/AZavorotnyuk/

После того, как в сеть попало предполагаемое фото российской актрисы Анастасии Заворотнюк с ее мужем фигуристом Петром Чернышовым, об актрисе ничего не было слышно.

По информации российских СМИ, о состоянии больной онкологией Заворотнюк рассказала ее подруга и певица Виктория Пьер-Мари, которая некоторое время играла предполагаемую маму няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Именно Пьер-Мари рассказала, что актриса каждый день борется за жизнь.

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"Очень тяжело восстанавливается. Когда заболевание очень сложное, то человек, а особенно такая молодая, яркая, красивая звезда очень не хочет являться зрителю в разобранном виде, чтобы публика злорадствовала, наблюдала и смаковала какие-то моменты боли и страдания", - заявила она.

"Близкие родственники, супруг и доченька — они все поддерживают Настю и держат в сакральности ее состояние, но делают все возможное, чтобы она держалась, выздоравливала. Применяются все возможные и известные виды лечения", — рассказала джазовая певица.

viber
Заворотнюк
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