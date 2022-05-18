Старшая дочь Фреймут показала своего бойфренда

Ольга Фреймут, видимо, ничего не имеет против/ instagram.com/freimutolia

Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут впервые показала своего бойфренда.

Злата Митчелл поделилась фотографии со своим возлюбленным в Instagram. "Свет в темные времена", - подписала свое фото она.

Как известно, парня зовут Оскар и он находится вместе с дочерью Фреймут в Калифорнии.

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"В такие тяжелые времена, на самом деле понимаешь, кто с тобой", - написала она на фото с парнем в одной из сториз.

Отметим, что дочь Фреймут активно постит сториз о ситуации в Украине, стараясь таким образом поддержать свою страну.

Напомним, украинская журналистка и телеведущая Ольга Фреймут на время войны покинула Украину, и сейчас находится с детьми в Лондоне. Как и тысячи украинских женщин, Фреймут болезненно переживает вынужденную эмиграцию - тоскует по дому, по близким, по Украине и прошлой жизни, которую рашисты отняли у целого народа.