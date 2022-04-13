"Ты представляешь нацию": Ольга Фреймут написала щемящее обращение к украинским женщинам в эмиграции

Ольга Фреймут обратилась к украинкам в эмиграции / instagram.com/freimutolia

Украинская журналистка и телеведущая Ольга Фреймут на время войны покинула Украину, и сейчас находится с детьми в Лондоне.

Как и тысячи украинских женщин, Фреймут болезненно переживает вынужденную эмиграцию - тоскует по дому, по близким, по Украине и прошлой жизни, которую рашисты отняли у целого народа.

Свои тревожные мысли она записала в социальных сетях. В длинном письме "к себе в эмиграции" она поделилась своей болью, и постаралась вдохновить каждую украинскую беженку не вешать нос, а идти по чужбине с высоко поднятой головой:

"Ты – украинка. Помни об этом, даже когда боль сильнее миллионов до этого пережитых болей - сохраняй стройность жизни. К тебе ежедневно прикованы взгляды множества глаз на чужих улицах. Случайные люди, для которых ты – не случайна.

Даже сейчас, когда едешь усталая иностранным метро, ​​помни, что ты – украинка. Если не хочется есть, пить, одевать поглаженное, когда душа важнее тела, потому что тяжелее и болезненнее, каждое утро уделяй себе внимание... Иди в душ, завтракай, надевай чистое.

Не сутулься от ужаса ежесекундных новостей, верь в победу своего Народа, в ВСУ - трать мысли на молитву о них, о 4-летнем Сашеньке, который пересекал с бабушкой Киевское море, и не пересек. Посвящай мысли молитвам о нем, и о сотне замученных детей и невинных украинцев, а не на твое индивидуальное горе.

И держи ровно спину, как тебя учила твоя прабабушка, которая теперь часто снится и советует больше, чем успела при жизни, когда ты была маленькой.

Ты украинка - поэтому оставайся приветливой и сдержанной, даже когда хочется кричать. Люди вокруг надоедают с вопросами, раздражают любопытством. Ты бы хотела быть немой. Они приютили тебя в своей стране и очень сочувствуют, очень хотят помочь. Ты представляешь нацию. Сохрани улыбку для каждого. Свою, самую теплую, какой ты приветствовала знакомых на улицах Киева.

Твое материнство сейчас священно. Ты в отчаянии, потеряна и вместо карьеры - делаешь детям тосты. Играешь с ними в миллион забав, чтобы сделать для них войну более детской. А так хочется забиться в угол и окунуться в печаль. Тебе твоя жизнь кажется бессмысленной.

А дочь опять переспросила, не плакала ли ты. Вытри слезы. Услышь сына. Помнишь, он вчера смотрел фото уничтоженных оккупантами украинских городов, и сказал тебе с верой, более взрослой, чем он сам: "Но ведь небо у нас осталось чистым и синим". Дети знают больше тебя, взрослой. Ты - мама, и сейчас твое материнство в самой важной эволюции.

Ты - украинка, поэтому ты точно интеллигентна, так что напоминай себе любимого классика. Может, Лину Костенко о том, что "все на світі треба пережити, і кожен фініш - це, по суті, старт..." Или прочитай себе мысленно Стуса: "як добре, що смерті не боюсь я і не питаю, чи важкий мій хрест".

Не жалуйся, и не сравнивай свою нынешнюю чужую жизнь с потерянной украинской. Она восстановится. Даже когда чистишь картофель в неприглядном чужеземном жилище. Доме, который никогда не сравнится с твоим опрятным, украинским. Оставайся аккуратной, простой, светлой.

Купи цветы, можно нарциссы, тюльпаны, ирисы - они не выбьются с твоего теперь обдуманного бюджета. Помнишь бабушкин убрус, которым ты накрывала на Подоле стол? И полевые цветы с Житнего рынка в тонкой вазе? Сделай это в чужом доме. Воссоздай для себя Украину сегодня.

И помни, ты закончишь свои скитания по миру, вернешься домой, в Украину. Для многих ты сейчас - символ; отвагу украинок пытаются воссоздать другие. Смелость твоей нации вдохновляет так, как никто и ничто до этого. Ты забудешь эту эмиграцию, потому что будешь наслаждаться своим возвращением. Но тебя не забудут.

Ведь ты - украинка, и сейчас проходишь испытание на себя настоящую. Так что будь достойной.

Лондон, апрель 2022".

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