Сестра Королевой записала колыбельную на украинском языке и показала кадры нападения РФ на Украину

Сестра Королевой живет в США

Популярная когда-то певица Руся, сестра Наташи Королевой, которая отмалчивается по поводу российской агрессии и зверств в Украине, записала колыбельную песню на украинском языке.

В качестве клипа она выпустила отрезки роликов, где есть дети, пострадавшие от российской агрессии в отношении гражданского населения.

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Сестра Королевой, в отличие от певицы, поддерживает Украину, хоть и проживает в США.

Ранее стало известно о том, что мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана.

На своей страничке в Instagram она опубликовала патриотический пост в украинском стиле и сразу отписалась от стриптизера, который регулярно транслирует бред Кремля в соцсетях.