Сестра Королевой записала колыбельную на украинском языке и показала кадры нападения РФ на Украину

Популярная в 90-ые Руся поддержала Украину.
Популярная когда-то певица Руся, сестра Наташи Королевой, которая отмалчивается по поводу российской агрессии и зверств в Украине, записала колыбельную песню на украинском языке.
В качестве клипа она выпустила отрезки роликов, где есть дети, пострадавшие от российской агрессии в отношении гражданского населения.
Читайте также"Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь": Гордон обматерил Королеву в прямом эфире
Сестра Королевой, в отличие от певицы, поддерживает Украину, хоть и проживает в США.
Ранее стало известно о том, что мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана.
На своей страничке в Instagram она опубликовала патриотический пост в украинском стиле и сразу отписалась от стриптизера, который регулярно транслирует бред Кремля в соцсетях.