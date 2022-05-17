Сильно изменился: на Александра Эллерта "наехали" за отказ от украинского языка

На Александра Эллерта наехали за отказ от украинского языка / instagram.com/ellert_a

Украинский комик, ведущий и победитель романтического реалити Холостячка (с Ксенией Мишиной) Александр Эллерт решил сменить имидж.

И сделал это весьма кардинально. На своей странице в Instagram артист выложил снимок, на котором предстал подстриженными практически под ноль, лицо гладко выбрито, а глаза скрывают модные зеркальные очки.

Поклонницы, которые составляют большую часть его подписчиков, высоко оценили его новый образ, и засыпали комика комплиментами.

Впрочем Эллерт рискует остаться без части своей лояльной женской аудитории, которая обеспечивает ему популярность. В подписи к новому фото он решил ответить хейтерам, которые делают ему замечания за русский язык во время войны.

"Что хотите делайте, только не рассказывайте на каком мне языке разговаривать! Как и остальным", - написал он.

Александр Эллерт показал новую стрижку / instagram.com/ellert_a

Многие фанатки ведущего не оценили его остроумия - патриотизм оказался сильнее. Они раскритиковали Эллерта за подобного рода ремарки:

"Він за гроші, добре знає українську мову, він був тамадою на Західній Україні на весіллі...Просто он не хочет.."

"Звісно право вибору Ви маєте, але поваги Ви мать не будете, а щє надіюсь що ваша думка зміниться і ця війна дасть багатьом розуміння того що мова це теж зброя.."

"Жаль,що така думка..."

"Вслід за кораблем іди, Елерт !!"

"Сумно, що війна нічого не навчила..."

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Ранее украинская певица Ольга Полякова показала свой необычный концертный наряд - патриотичное и фешн кутюр платье.

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