Полякова показала Новый патриотичный лук "фешн кутюр"

Оля Полякова поддерживает Украину в войне против россии/ УНИАН

Украинская певица Ольга Полякова, которая полностью поддержала идею о запрете российской музыки на территории Украины, показала свое новое концертное платье.

Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

"Мое новое патриотичное и фешн кутюр платье, в котором я выступала в Нюрнберге и привезла с собой в тур по США", - написала она.

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Певица появилась в длинном платье в желто-голубых тонах.

Фоловеры певицы тоже оценили новый лук. Чаще всего, в комментариях звучала фраза: "Богиня".

Напомним, ранее Оля Полякова заявила, что Собчак все знает об Украине и она настроена как большинство людей, умеющих думать. Об этом в интервью "Слава+" рассказала Оля Полякова. Таким образом певица ответила подписчикам, которые осудили ее из-за беседы с Ксенией Собчак.