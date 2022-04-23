Слово "война" запикивают, как мат: Оля Полякова дала интервью Ксении Собчак

Оля Полякова дала интервью Ксении Собчак о войне в Украине / Скриншот

Украинская певица Оля Полякова вместе с дочерями вынуждена была покинуть Украину из-за войны, которую развязала россия. Убежище она нашла во Франции, у опальной российской журналистки Ники Белоцерковской, на которую в рф заведено уголовное дело за осуждение военное политики путина.

Во Франции Полякова дала небольшое интервью Ксении Собчак, в котором честно раскрыла истинный лик войны в Украине - с ее жертвами, личными драмами, разрушенными городами и семьями, убитыми детьми и вынужденными эмигрантами.

Также она призвала не верить российской пропаганде, а прислушиваться к реальным фактам: "Это настоящая война, которая сегодня коснулась каждого украинца. Если люди начнут хоть немного задумываться о том, что это может быть правдой, начнут искать информацию. Кто ищет, тот ее найдет. Ее легко найти. Интернет огромен. Пока у вас есть YouTube, пока у вас есть возможность смотреть настоящую информацию, делайте это".

К слову, само слово "война" в интервью запикивали со сноской, что "происходящее в Украине по законодательству рф следует называть "спецоперацией".

Кроме того Оля Полякова развенчала миф про угнетение русского и русскоязычного населения в Украине на собственном примере: певица до войны имела русскоязычный репертуар, и собирала с ним стадионы фанатов в любой точке страны без ненависти в свою сторону. Не чувствовала она притеснений и от того, что она - наполовину русская с русской фамилией.

"Я два года назад собрала во Львове 35-тысячный стадион - в Западной Украине. Это к разговорам о том, что во Львове нельзя было говорить на русском языке, что русский язык притесняли. Я - совершенно яркий пример", - отметила она.

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В комментариях к интервью Олю Полякову поблагодарили за правдивый рассказ о войне в Украине:

"Олечка Полякова, спасибо, что просто и ясно сказала об этом ужасе! Надеюсь у кого-то мозг заработает!"

"Полякова озвучила всё что чувствует каждая женщина и дети выехавшие из Украины. Это трагедия, наши внуки и правнуки будут помнить об этом..."

"Оля стала главной начинкой этого выпуска, нужно больше таких настоящих историй, чтобы люди не строили иллюзий о спасении и освобождении, а поняли, что это настоящий кровопролитный беспредел."

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Ранее украинская певица Оля Полякова назвала артистов, которые поддерживают путина и войну в Украине, "дырками шоу-бизнеса", у которых руки по локоть в крови.

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