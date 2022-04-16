"Мне стыдно, что я хотела дружбы с тобой": Полякова жестко обратилась к Киркорову

Оля Полякова разочаровалась в Киркорове/ УНИАН

Украинская певица Оля Полякова жестко обратилась к Филиппу Киркорову, который своим недавним постом поддержал жену беглого Медведчука Оксану Марченко, которая в разных образах и "лицах", обращается то к президенту Зеленскому, то Эрдогану, то вообще к принцу Саудовской Аравии.

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"Филипп, я так долго ждала, когда же ты нарушишь молчание. Почти два месяца я думала, когда ты проявишься и с чем. И тут ты пишешь этот текст, где поддерживаешь Медведчука. Тебе жаль кого? Преступника? Коллаборанта, предателя? Человека, который напрямую причастен ко всем ужасам, которые свалились на мою страну. Медведчук же никогда не занимался бизнесом, всегда только политикой. При этом он являлся одним из самых богатых людей в стране. Дворцы, виллы, квартиры, машины, яхта, входящая в топ самых богатых яхт мира. Все эти миллиарды он десятки лет воровал у украинцев", — говорит Полякова.

Артистка подчеркнула, что и кума своего Путина Медведчук обворовывал: "А еще он воровал деньги, которые ему выделял его кум Путин для того, чтобы здесь формировать пятую колонну, которая поддерживала политику России. На его руках кровь тысячи украинцев и россиян. Ты поддерживаешь убийцу", — подчеркнула исполнительница.

"Напомню тебе, что год назад ты меня подставил, когда пригласил меня на выступление в Дубае. И из концерта устроил фарс дружбы и объединения наших народов. Толкал речи, махал флагами. Я тогда промолчала, смалодушничала, оправдывала тебя. Думала, что это ты по искренности, по незнанию. Нет. Ты все понимал. Ты все понимал тогда и все понимаешь сейчас", — вспоминает Оля Полякова.

Полякова также прокомментировала сантименты Киркорова насчет Оксаны Марченко. "Так и не обратилась за все время к своему народу, к украинцам с поддержкой. Она так же не обратилась к своему куму Путину, чтобы тот прекратил убивать и разрушать ее страну. А сейчас эта лицемерная паломница в платке обращается к туркам, не к украинцам .Тебе ее жалко? А украинский народ, который носил тебя на руках, набивал тебе залы, пел твои песни, обожал тебя. Тебе их не жалко? Тех твоих поклонниц — молодых и старых, кого физически тысячами убивает твоя страна. Убивает и насилует женщин, детей, стирает с лица земли русскоязычные города, где звучали, блин твои песни. Куда ты так мечтал вернуться и где ты так боялся, что тебя забудут", — обращается к Киркорову артистка.

Кстати, она упрекнула исполнителя в том, что он, якобы так ценящий человеческие отношения, ни разу за это время не поинтересовался, как она и ее дети:

"Ты пишешь, что для тебя ценность человеческие отношения? Ну, давай начнем с меня и с моих с тобой отношений. Не буду говорить, что ты ни разу не написал мне за это время, не поинтересовался, как я, как мои дети", – отметила Оля.

Полякова подчеркнула, что ей стыдно из-за того, что она хотела дружить с Киркоровым. И что она себя презирает за то, что обманывала себя:

"Если раньше для меня ты был примером личности, настоящей звезды, стоящей над обстоятельствами, над властью, над богатством, который может быть моральным ориентиром для миллионов своих поклонников, говорящий правду, признающий ошибки. То сегодня я вижу человека, который не способен на большее, чем написать пост в поддержку предателя, вора и лжеца. А, забыла, еще и миллиардера. Мне стыдно, что я равнялась на тебя. Мне стыдно, что я хотела дружбы с тобой. Я презираю себя за то, что я себя обманывала. Но я получила урок. Мы все извлекли урок", — подчеркнула Полякова.

Напомним, украинский певец Melovin (Константин Бочаров) поделился своими воспоминаниями про Оксану Марченко - какое-то время он был вынужден с ней сотрудничать во время шоу талантов Х-фактор.