Melovin рассказал, как лицемерка Марченко издевалась над ним на съемках Х-фактора

Меловин рассказал, как Марченко обзывала его сатанистом / instagram.com/melovin_official

Украинский певец Melovin (Константин Бочаров) поделился своими воспоминаниями про Оксану Марченко - какое-то время он был вынужден с ней сотрудничать во время шоу талантов Х-фактор.

Последние несколько дней украинце веселит клоунада, которую устроила супруга опального Медведчука - ее обращения к президентам Зеленскому и Эрдогану о милости к куму Путина показались всем максимально наигранными.

Не поверил искренности ее слов и Меловин. Он на фоне этих событий решил припомнить ведущей ее непорядочное поведение на Х-факторе. Певец рассказал, что за кадром, когда выключались камеры, Марченко позволяла себе крайне обидные замечания о его внешности, а также отчитывала его, не подбирая выражений, при его друзьях.

"А когда-то, в далеком 2015 году, образ мягкой и душевной ведущей, которая поддерживала каждого участника за кулисами шоу Икс Фактор, был полностью разрушен для меня и всех моих друзей, находившихся тогда рядом в группе поддержки.

Насмешки со стороны, подшучивания и язвительные комментарии касаемо моей внешности — линзы, татуировки… меня назвали сатанистом и что я не от Бога. При всех моих друзьях начали отчитывать, как своего собственного ребёнка", - вспоминает Бочаров.

Оксана Марченко - "главная фанатка" Меловина: шарж от Константина Бочарова / instagram.com/melovin_official

Впрочем, Меловин отмечает - он не в обиде на Марченко. Тогда это сильно задевало его, но после ее обращений сейчас у него в голове все стало на свои места: "Только сейчас у меня наконец-то сложился пазл актрисы без Оскара. Когда-то обнимая деток, сейчас сидеть и наблюдать как на твоей земле их безжалостно убивает кум".

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Ранее пластический хирург прокомментировал резко изменившуюся внешность Оксаны Марченко, и рассказал, зачем обычно делают подобные операции.

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