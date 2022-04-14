УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Используют преступники при смене паспорта: пластический хирург прокомментировал изменения жены Медведчука

14 апреля 2022, 20:45

Оксана Марченко удивила изменившейся внешностью.

Марченко "до" и "после". Фото Instagram

Оксана Марченко, которая вчера обратилась к Эрдогану и Зеленскому с просьбой выпустить ее мужа Виктора Медведчука, появилась перед аудиторией в совершенно неузнаваемом виде.

Ее не узнать по сравнению с той внешностью, которую мы привыкли видеть, отмечает на своей странице в Instagram пластический хирург Григорий Стрыкун.

Читайте такжеЛидирует Оксана Марченко: Григорий Решетник анонсировал кастинг на главную героиню "Холостячки"

По его словам, в лице Марченко он увидел результат нескольких проведенных пластических операций с плохим результатом.

Во-первых, ринопластика. "Кончик носа приподнят, но отведен несколько левее вертикальной оси, что свидетельствует о неудовлетворительном результате от операции", - рассказывает врач.

Во-вторых, блефаропластика верхних и нижних век. "Верхняя блефаропластика выполнена в "агрессивном", то есть с чрезмерным иссечением кожи и жировых телец орбиты, что привело к скелетизации орбиты – то есть эффекту натянутой кожи на череп. Нижняя блефаропластика с повреждением функциональных волокон круговой мышцы глаза и агрессивным иссечением кожи, что привело к нарушению закрывания глаз и формированию "округлого" выреза глазного яблока с эффектом "рыбьего глаза", - добавляет он.

Кроме того, в результате нарушения самопроизвольного закрытия глаз она вынуждена поднимать взгляд вверх, чтобы смочить глазное яблоко, что очень наглядно видно на видео.

В-третьих, удаление жировых тел Биша – поспособствовало "впадению" щек внутрь и эффекту похудевшего лица, а также полное отсутствие мимики средней и верхней трети лица как результат чрезмерной дозы Ботокса⠀"Я не следил за внешностью данного лица и не знаю, все ли изменения произошли внезапно или постепенно. Все выводы все же субъективны. Но такое сочетание операций за один раз чаще используется преступниками при бегстве и смене паспорта", - добавляет он.

Напомним, ранее невестка Оксаны Марченко, которая выступила с обращением к президенту Турции Эрдогану и президенту Украины Зеленскому, и беглого Виктора Медведчука, выступила с угрозами к своим подписчикам и гостям страницы в Instagram.

viber
Медведчук Оксана Марченко
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2022: Тельцам - важные детали, Стрельцам – долги, Водолеям – помощьГороскоп на сегодня, 12 апреля 2022: Тельцам - важные детали, Стрельцам – долги, Водолеям – помощь Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду "Раздевайся или тебя застрелю": украинка рассказала, как оккупанты ее зверски изнасиловали"Раздевайся или тебя застрелю": украинка рассказала, как оккупанты ее зверски изнасиловали Стало трудно дышать: оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество - АзовСтало трудно дышать: оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество - Азов Дэниел Рэдклифф завершает актерскую деятельностьДэниел Рэдклифф завершает актерскую деятельность
Поддержите Главред

Последние новости

20:56

"Спит с открытыми глазами": хирург заметил следы неудачной пластики у жены Медведчука

20:45

Используют преступники при смене паспорта: пластический хирург прокомментировал изменения жены Медведчука

20:43

Полнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

20:42

В Севастополь доставили 14 моряков из крейсера "Москва", судьба остальных неизвестна - журналистВидео

20:28

В Азове объяснили, что нужно для деблокады осажденного рашистами Мариуполя

Реклама
20:15

Задержание нардепа Медведчука: подробности СНБО

19:57

$750 млн – коту под хвост: оценена стоимость подбитого ВСУ крейсера МоскваВидео

19:45

Украина одним Нептуном спутала все карты Кремлюмнение

19:28

Вторжение планировалось на 22 февраля: Данилов назвал, кого РФ видела во главе УкраиныВидео

19:26

"Роковая дата для Путина - 22 августа": астрологи рассказали, когда и как завершится войнаВидео

19:14

"Какого черта я должен иметь такого брата?": Данилов раскритиковал заявление Макрона

18:52

Рада признала зверства российской армии в Украине геноцидомВидео

18:49

Даже круче Bayraktar: ударные дроны армии США MQ-9 Reaper поступят на вооружение Украины

18:41

Конфликты, трудный выбор или убытки: кому из знаков стоит приготовиться к непростым временам в мае

18:25

В Киевской области возобновляют газо- и водоснабжение - ОП

18:25

Засады спецназа ВСУ в тылу рашистов: что известно о рейдах ССО под МелитополемВидео

18:10

Война не закончится до 9 мая: эксперт объяснил, почему "капризного мальчика из бункера" все равно ждет провал

18:08

Россия не научилась вести настоящую войну, или Почему утонул крейсер "Москва"мнение

18:01

В Раде прекратила работу фракция ОПЗЖ: решение СНБО выполнено

17:53

"Словесная эскалация не поможет": Макрон оправдался за отказ назвать зверства РФ геноцидомВидео

Реклама
17:33

Чистый четверг в 2022 году: дата, традиции и запреты дня

17:30

"Боится, ведь летит в бездну позора": Невзоров рассказал, зачем Путину двойникиВидео

17:30

"Как не позвоню – она занята": Данилко рассказал, как во время войны мама Сердючки помогает людям

17:20

Огонь по своим: РФ обстреливает собственные приграничные области и обвиняет УкраинуВидео

17:17

"Москва" – не первая жертва Нептуна: крылатыми ракетами уже били по кораблю Адмирал Эссен – ТурчиновВидео

17:11

Дженнифер Лопез поделилась интимными подробностями предложения от Аффлека

16:53

Полиция схватила мужчину, который в Буче с оккупантами пытал сторонников ВСУ

16:53

Денацификация в Берлине: неизвестные сожгли авто участников "Z-парада"Видео

16:47

Песах 2022: поздравления и душевные картинки к празднику

16:38

Чуда не произошло: кота, который стал символом несокрушимости Бородянки, спасти не удалось

16:25

Сожгли орков вместе с техникой: десант ВСУ освободил на юге несколько населенных пунктовВидео

16:24

Православный календарь на май 2022: важные даты и праздники

16:04

Вчерашние школьники, недоучки и любители водки: журналисты вычислили зверствовавших в Бородянке оккупантовВидео

16:01

Воевать с Украиной больше не хотят, а "посадить" их нельзя: в РФ уже до 40% "отказников" – CITВидео

15:54

Экипаж бухал и смотрел мультики: почему затонул российский крейсер Москвамнение

15:32

Как не срываться на детей: психологи рассказали, что делать выгоревшим родителям

15:27

"Макаровский Хатико", который так и не дождался своей хозяйки, обрел новую семью

15:19

Понты да и только: как Украина потопила "несокрушимую мощь" Россиимнение

15:00

"Мы всегда к этому готовы": в Польше прокомментировали риск нападения РФ и пригрозили последствиями

14:39

Армия Украины подтвердила мощный удар ракетой Нептун по крейсеру МоскваВидео

Реклама
14:20

Гороскоп на завтра, 15 апреля 2022: Весам – зависть, Львам – расходы, Девам – старые проблемы

14:17

Погода в Украине в Вербное воскресенье 2022: резко похолодает и зальет дождями

13:54

Лидер ОПЗЖ в Мариуполе и бывший муж Поклонской: ГБР задержала работавшего на Россию предателяВидео

13:23

Путин в бешенстве: у Шойгу - инфаркт, Сурков арестован, десятки генералов - в тюрьмеВидео

12:54

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2022: Стрельцам – трудности, Ракам – деньги, Весам – долгожданная встреча

12:49

Россия готовится направить ядерное оружие на страны НАТО

12:37

Армия Украины похожа на модель НАТО, а войска РФ – это просто шок – BellingcatВидео

12:30

На всех не хватило: РФ прекратила выплачивать родственникам деньги за погибших в Украине оккупантов

12:29

В магазинах Украины продают тысячи российских товаров: как распознать и не спонсировать войнуВидео

12:07

Собираются пойти на Краматорск и Константиновку: британская разведка назвала новые цели ПутинаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять