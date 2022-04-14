Используют преступники при смене паспорта: пластический хирург прокомментировал изменения жены Медведчука

Марченко "до" и "после". Фото Instagram

Оксана Марченко, которая вчера обратилась к Эрдогану и Зеленскому с просьбой выпустить ее мужа Виктора Медведчука, появилась перед аудиторией в совершенно неузнаваемом виде.

Ее не узнать по сравнению с той внешностью, которую мы привыкли видеть, отмечает на своей странице в Instagram пластический хирург Григорий Стрыкун.

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По его словам, в лице Марченко он увидел результат нескольких проведенных пластических операций с плохим результатом.

Во-первых, ринопластика. "Кончик носа приподнят, но отведен несколько левее вертикальной оси, что свидетельствует о неудовлетворительном результате от операции", - рассказывает врач.

Во-вторых, блефаропластика верхних и нижних век. "Верхняя блефаропластика выполнена в "агрессивном", то есть с чрезмерным иссечением кожи и жировых телец орбиты, что привело к скелетизации орбиты – то есть эффекту натянутой кожи на череп. Нижняя блефаропластика с повреждением функциональных волокон круговой мышцы глаза и агрессивным иссечением кожи, что привело к нарушению закрывания глаз и формированию "округлого" выреза глазного яблока с эффектом "рыбьего глаза", - добавляет он.

Кроме того, в результате нарушения самопроизвольного закрытия глаз она вынуждена поднимать взгляд вверх, чтобы смочить глазное яблоко, что очень наглядно видно на видео.

В-третьих, удаление жировых тел Биша – поспособствовало "впадению" щек внутрь и эффекту похудевшего лица, а также полное отсутствие мимики средней и верхней трети лица как результат чрезмерной дозы Ботокса⠀"Я не следил за внешностью данного лица и не знаю, все ли изменения произошли внезапно или постепенно. Все выводы все же субъективны. Но такое сочетание операций за один раз чаще используется преступниками при бегстве и смене паспорта", - добавляет он.

Напомним, ранее невестка Оксаны Марченко, которая выступила с обращением к президенту Турции Эрдогану и президенту Украины Зеленскому, и беглого Виктора Медведчука, выступила с угрозами к своим подписчикам и гостям страницы в Instagram.