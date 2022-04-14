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Вернется вам тройным бумерангом: Невестка Марченко заступилась за "свою семью"

14 апреля 2022, 11:50

Невестка Марченко пожаловалась на тех, кто пишет ей.

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Богдан Марченко с женой. Фото Факты

Невестка Оксаны Марченко, которая выступила с обращением к президенту Турции Эрдогану и президенту Украины Зеленскому, и беглого Виктора Медведчука, выступила с угрозами к своим подписчикам и гостям страницы в Instagram.

В своем акаунте Катерина, жена сына Медведчука и Марченко, опубликовала оба обращения расстроенной Марченко. А в следующей сториз написала гневное послание.

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"Все, что вы желаете моему сыну, моему мужу, и в принципе моей семье. Вернется вам тройным бумерангом", - написала разгневанная женщина.

Скриншот с Instagram

Ранее невестка Медведчука хвасталась тем, что ей "повезло" со свекровью.

Напомним, ранее в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии Оппозиционная платформа – за жизнь Виктора Медведчука, в военной форме и в наручниках.

Сама ж Марченко поспешно уехала из Украины в Беларусь. Ее автомобиль зафиксировали на украинской границе во время выезда в пятницу, 18 февраля, около 19:00.

viber
Медведчук Оксана Марченко
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