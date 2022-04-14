Вернется вам тройным бумерангом: Невестка Марченко заступилась за "свою семью"

Невестка Марченко пожаловалась на тех, кто пишет ей.
Невестка Оксаны Марченко, которая выступила с обращением к президенту Турции Эрдогану и президенту Украины Зеленскому, и беглого Виктора Медведчука, выступила с угрозами к своим подписчикам и гостям страницы в Instagram.
В своем акаунте Катерина, жена сына Медведчука и Марченко, опубликовала оба обращения расстроенной Марченко. А в следующей сториз написала гневное послание.
Читайте такжеКак выглядит дом, где прятался Медведчук: шик даже в гардеробной
"Все, что вы желаете моему сыну, моему мужу, и в принципе моей семье. Вернется вам тройным бумерангом", - написала разгневанная женщина.
Ранее невестка Медведчука хвасталась тем, что ей "повезло" со свекровью.
Напомним, ранее в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии Оппозиционная платформа – за жизнь Виктора Медведчука, в военной форме и в наручниках.
Сама ж Марченко поспешно уехала из Украины в Беларусь. Ее автомобиль зафиксировали на украинской границе во время выезда в пятницу, 18 февраля, около 19:00.