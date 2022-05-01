"Я готова на эти жертвы": Полякова согласна петь на украинском и поддержала запрет российской музыки

Полякова согласна петь на украинском и поддержала запрет российской музыки / скриншот

В Украине предлагают запретить российскую музыку по радио и телевидению. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Ограничения предлагают ввести до окончания войны, в частности, до освобождения всех оккупированных украинских территорий.

Певица Оля Полякова, в репертуаре которой почти все песни на русском, в интервью УНИАН полностью поддержала эту идею.

"Раз они (Россия - ред.) защищают здесь русскоязычных, убивая русскоязычные города, значит, нужно убрать всякий повод ассоциировать себя с нами, называть себя нашими "братьями". Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. И мне, конечно, жаль моих абсолютно золотых, нетленных хитов, но, тем не менее, я больше гражданка Украины и патриотка, чем просто певица, поэтому я готова на эти жертвы", - отметила певица.

Читайте такжеОля Полякова растрогала до слез исполнением гимна УкраиныРанее сообщалось, что известный российский ведущий и шоумен Максим Галкин, который одним из первых артистов в России высказался против войны в Украине, поделился щемящим рассказом девочки из Мариуполя.

На странице в Instagram Галкин опубликовал видео, в котором Кира Чебенко рассказывает, как убегала с мамой из оккупированного врагом города.

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