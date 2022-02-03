"Попал на деньги": Эллерт пожаловался на проблемы после расставания с Мишиной

Шоумен планировал уехать из Украины. Он даже купил билеты в США, но в какой-то момент изменил свое решение.
Украинский комик и победитель первого сезона романтического реалити-шоу Холостячка, где покорил сердце известной актрисы Ксении Мишиной, Александр Эллерт поделился откровениями о своей жизни.
В Instagram-stories он рассказал, что переживает личные проблемы после расставания Мишиной.
"Куда я пропал? Все одновременно свалилось на голову… Личные проблемы, попал на деньги. Не планировал выходить в сторис, но хочу поделиться с вами тем, что случилось", - написал юморист.
Эллерт был настроен уехать в США, но в итоге решил жить и "кайфовать" здесь.
Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала об отце своего девятилетнего сына Платона, которого также зовут Александр.
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Автор: Ульяна Виноградова