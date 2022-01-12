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Ксения Мишина раскрыла подробности об отце ее 9-летнего сына Платона

12 января 2022, 11:30
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Актриса рассказала о непростых отношениях и кармической связи с мужчинами.

Ксения Мишина назвала имя отца своего сына Платона / instagram.com/misha.k.ua

Участница проекта Холостячка, актриса Ксения Мишина приоткрыла завесу тайны, и рассказала об особенностях отношений с отцом ее сына Платона.

Артистка воспитывает девятилетнего мальчика самостоятельно, а личность его отца Мишина хранит в секрете.

В интервью для Алины Доротюк Ксения Мишина рассказала о сложных взаимоотношениях с отцом Платона и откуда у мальчика отчество Александрович.

Известно, что за всю жизнь Платона папа мальчика его ни разу не видел. И, увы, не сильно стремится. Отношения Мишиной с бывшим возлюбленным были сложными, но актриса уверена, что не будет препятствовать, если увидит, что отец готов впустить сына в свою жизнь: "Если отец появится в нормальном, позитивном ракурсе в нашей жизни, если не будет угрожать, хамить и что он там раньше делал... Я почему раньше запрещала общаться, потому что это было абьюзерство, это было не нормально. Если это будет в позитивном русле, я не буду препятствовать этому. Я буду даже рада, если отец появится в определенный момент в его жизни, и их отношения будут развиваться".

Великой историей любви отношения Мишиной с отцом Платона назвать сложно, по крайне мере когда они только зарождались: "Когда я встретила отца Платона, я к нему ничего не почувствовала. Я почувствовала спустя время. Я руководствовалась своим разумом. Он мне помогал, он за мной ухаживал, он мне был удобен, а потом у меня возникли к нему большие чувства. А потом я ему сказала: "Ты знаешь, Саша, я люблю тебя". Его тоже звали Саша".

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Раньше было мнение, что Ксения Мишина намеренно дала своему сыну Платону при рождении такое же отчество, как и у нее самой. Однако актриса призналась, что ее отца зовут Александр, и отца Платона также зовут Александр, и в ее жизни было множество значимых моментов и кармических связей с мужчинами по имени Саша.

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