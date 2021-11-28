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"Займитесь развитием": Ксения Мишина дала отпор хейтерам после критики за откровенные фото

28 ноября 2021, 14:12

Также Мишиной досталось и за медитацию. Очевидно, по мнению некоторых фанатов, практика несовместима с фото в купальнике.

Мишина
Ксения Мишина в бикини дала отпор хейтерам / instagram.com/misha.k.ua

Экс-"холостячка" Ксения Мишина конец осени проводит в солнечном Абу-Даби. Артистка имеет прекрасную фигуру, поэтому не упускает возможности продемонстрировать спортивное тело в бикини. Однако не всем представительницам прекрасного пола нравится такой откровенный контент звезды.

Опубликовав на днях горячие кадры у бассейна, на Ксению обрушился шквал критики. Многие написали, что столь откровенные ракурсы и позы Мишиной – это явный перебор. Телезвезда не смолчала и ответила хейтерам новыми снимками.

Мишина обратилась к подписчикам и призвала не стесняться своего тела. По мнению экс-"холостячки", снимки женского тело – это не пошлость и безвкусица, а искусство. Напоследок она призвала женщин наслаждаться собой и кайфовать от собственной женственности.

"Я не буду никого стыдить и никого учить, просто обозначу свою позицию раз и навсегда.Ваши половые признаки, ваше тело- это нормально! Вам нечего стыдиться. Тело женщины прекрасно и это ее дело как она его демонстрирует и как она им наслаждается", – сказано в посте.

Ксения Мишина
Критика точно не заставит актрису перестать публиковать фото в купальнике / instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина
Вот так, например, наслаждается женственностью Ксения / instagram.com/misha.k.ua

Ранее Эллерт поставил точку в отношениях с Мишиной. Так, шоумен ответил на вопросы любознательных подписчиков в сторис своего Instagram. Впрочем, Эллерт огорчил пользователей, отметив, что бывшие не помирились.

Напомним, в середине июля Ксения сообщила о разрыве отношений с Александром. Мишина опубликовала пост, в котором заявила, что ушла от избранника. Причину актриса уточнять не стала. Однако знаменитость отметила, что она стала инициатором такого решения и добавила, что оно окончательное. Впрочем, впоследствии все больше походило на то, что парочка снова вместе.

Ранее семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань, отвечая на вопрос есть ли у этой пары будущее и на какой почве возможны конфликты в их семье, заявила, что отношения бывшей "Холостячки" Ксении Мишиной и шоумена Александра Эллерта хоть и довольно запутаны, но имеют шанс на жизнь.

viber
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