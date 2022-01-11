Тоня Матвиенко показала редкие снимки с 23-летней дочерью от первого брака

Артистку с наследницей легко принять за сестер.
Певица Тоня Матвиенко показала, как отмечает новогодние праздники в кругу семьи.
Сейчас артистка отдыхает в Яремче с мужем, также певцом, Арсеном Мирзояном, их общей дочерью Ниной, а также дочкой от первого брака Ульяной.
На праздничном снимке семья позирует в украинских вышиванках и с широкими улыбками на лицах.
Матвиенко редко показывает фотографии со старшей дочерью, так как уважает приватность девушки и ее желание оставаться в тени. Сейчас Ульяне 23 года, она учится на режиссера.
Девочка родилась, когда Тоне Матвиенко было всего 17 лет. Небольшая разница в возрасте между матерью и дочерью позволяют им сохранить теплые дружеские отношения.
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