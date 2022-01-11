Тоня Матвиенко показала редкие снимки с 23-летней дочерью от первого брака

Тоня Матвиенко показала, как выглядит ее взрослая дочь Ульяна / instagram.com/tonya_matvienko

Певица Тоня Матвиенко показала, как отмечает новогодние праздники в кругу семьи.

Сейчас артистка отдыхает в Яремче с мужем, также певцом, Арсеном Мирзояном, их общей дочерью Ниной, а также дочкой от первого брака Ульяной.

На праздничном снимке семья позирует в украинских вышиванках и с широкими улыбками на лицах.

Матвиенко редко показывает фотографии со старшей дочерью, так как уважает приватность девушки и ее желание оставаться в тени. Сейчас Ульяне 23 года, она учится на режиссера.

Девочка родилась, когда Тоне Матвиенко было всего 17 лет. Небольшая разница в возрасте между матерью и дочерью позволяют им сохранить теплые дружеские отношения.

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Тоня Матвиенко с мужем и дочерьми / instagram.com/tonya_matvienko

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