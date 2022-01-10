Легендарную актрису и звезду "Мимино" забрали в больницу с инсультом

Елена Проклова в х/ф "Мимино" / кадр из фильма

Легендарная советская и российская актриса (известная по ролям в фильмах "Мимино" и"Гори-гори, моя звезда") Елена Проклова была срочно госпитализирована в Москве. Об этом сообщает канал Telegram-канал "112". По предварительным данным, актриса попала в больницу с жалобами на повышенное давление и головокружение.

"МРТ головного мозга показала инсульт", – говорится в сообщении.

Кроме того, телеканал РЕН сообщает, что результаты исследования дали такую картину − инсульт произошел несколько дней назад.

Также источники передают, что уже в понедельник, 10 января, Проклову перевели в реанимацию. И ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Читайте такжеУшла из жизни советская актриса - звезда фильмов Гайдая и Рязанова

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что советская и российская актриса театра и кино Екатерина Васильева (известная по роли в фильме "Обыкновенное чудо") приняла постриг и стала монахиней. Об этом сообщила - ее коллега, актриса (и дочь легендарного писателя Василия Шукшина) Мария Шукшина.

Еще в 1993 году Васильева оставила актерство и ушла в послушницы. Но спустя несколько лет вернулась к творчеству.