Тоня Матвиенко похвасталась стройными ножками на отдыхе в Португалии

Тоня Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko

Артистка Тоня Матвиенко сбежала от резких похолоданий в Украине на заслуженный отпуск.

Местом для отдыха она выбрала 3-звездочный отель Orca Praia в городе Фуншал на острове Мадейра, Португалия.

Оттуда певица делится теплыми и по-настоящему летними фото и сторис в Instagram со своими подписчиками.

На одном из таких фото Тоня Матвиенко позирует на пляже, соблазнительно приподняв ноги над водой.

Тяжелые волны Атлантического океана разбиваются о тело певицы, окутывая ее целым облаком брызг.

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Тоня Матвиенко на отдыхе в Португалии / instagram.com/tonya_matvienko

Не оставил без внимания пляжное фото Тони и супруг артистки – певец Арсен Мирзоян.

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Арсен Мирзоян восхитился фото супруги / instagram.com/tonya_matvienko

Подробней пляжный образ Тони Матвиенко можно рассмотреть в сторис: артистка уверенно позирует без макияжа в белом купальнике, поверх накинуто легкое хлопковое халат-кимоно розового цвета. Довершила свой лук Матвиенко ожерельем и высокой прической – волосы она собрала в пучок.

Пляжный образ Тони Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko

Ранее о своем отдыхе рассказывала Светлана Лобода – певица приобрела домик в Европе на берегу моря. Там она проводит все свое свободное время с младшей дочерью Тильдой.