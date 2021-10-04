УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тоня Матвиенко похвасталась стройными ножками на отдыхе в Португалии

4 октября 2021, 12:48
Прослушать новость
Остановить

Певица делится яркими фото из отпуска на Мадейре.

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko

Артистка Тоня Матвиенко сбежала от резких похолоданий в Украине на заслуженный отпуск.

Местом для отдыха она выбрала 3-звездочный отель Orca Praia в городе Фуншал на острове Мадейра, Португалия.

Оттуда певица делится теплыми и по-настоящему летними фото и сторис в Instagram со своими подписчиками.

На одном из таких фото Тоня Матвиенко позирует на пляже, соблазнительно приподняв ноги над водой.

Тяжелые волны Атлантического океана разбиваются о тело певицы, окутывая ее целым облаком брызг.

Реклама
Тоня Матвиенко на отдыхе в Португалии / instagram.com/tonya_matvienko

Не оставил без внимания пляжное фото Тони и супруг артистки – певец Арсен Мирзоян.

Читайте такжеОльга Фреймут рассказала, как правильно целоватьсяОн остался в Киеве, в отпуск Матвиенко отправилась с их общей дочерью – Ниной.

Арсен Мирзоян восхитился фото супруги / instagram.com/tonya_matvienko

Подробней пляжный образ Тони Матвиенко можно рассмотреть в сторис: артистка уверенно позирует без макияжа в белом купальнике, поверх накинуто легкое хлопковое халат-кимоно розового цвета. Довершила свой лук Матвиенко ожерельем и высокой прической – волосы она собрала в пучок.

Пляжный образ Тони Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko

Ранее о своем отдыхе рассказывала Светлана Лобода – певица приобрела домик в Европе на берегу моря. Там она проводит все свое свободное время с младшей дочерью Тильдой.

Автор: Anna Pidhorna
viber
шоу-бизнес Тоня Матвиенко Арсен Мирзоян новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Тоня Матвиенко похвасталась стройными ножками на отдыхе в Португалии». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День учителя в Украине в 2021 году: душевные поздравления и картинки к праздникуДень учителя в Украине в 2021 году: душевные поздравления и картинки к празднику Настоящие тайны Путина: о чем умолчал ПугачевНастоящие тайны Путина: о чем умолчал Пугачев "Украинцы будут умирать дома": врач объяснил, чем грозит промедление с введением локдауна"Украинцы будут умирать дома": врач объяснил, чем грозит промедление с введением локдауна Саакашвили грозит экстрадиция: в Тбилиси объяснили, как экс-президент попал в ГрузиюСаакашвили грозит экстрадиция: в Тбилиси объяснили, как экс-президент попал в Грузию Лежала без сознания в гараже: под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнююЛежала без сознания в гараже: под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

Последние новости

13:21

В киевском лесу нашли опасного паука, от укуса которого немеет все тело

13:19

Трое взрослых и трое детей едва не отправились на тот свет из-за газовой колонки Видео

13:14

По центру Тернополя ночью разгуливали буйволы: как они там оказались Видео

12:48

Тоня Матвиенко похвасталась стройными ножками на отдыхе в Португалии

12:30

"Влияет на безопасность в Украине и Европе": Кулеба выступил за обсуждение СП-2 в нормандском формате Видео

Реклама
12:20

Вредно даже на перекус: что в Украине продают вместо гематогена Видео

12:18

Полицейского забивали толпой: в Чернигове копов обвинили в игноре вызова на место убийства

12:17

Кричали "Алкаш" и курили в вагоне: в киевском метро подростки устроили странную выходку Видео

12:14

Убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: в резонансном деле поставили точку Видео

11:31

Бабье лето вернется: украинцам пообещали резкое потепление и назвали сроки Видео

11:27

Пик коронавируса COVID-19 в середине осени: академик рассказал, чего ожидать

11:24

Пять членов Кабмина могут остаться без должностей: СМИ назвали фамилии министров Видео

11:09

Сразу семь областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина: последние данные Минздрава

10:58

На Николаевщине пьяный мужчина облил бензином и насмерть сжег тещу

10:33

В Венгрии заявили о возобновлении транзита газа через Украину: в Киеве опровергли Видео

10:27

Как правильно рассчитать правильный момент для вакцинации от COVID-19 - ответ врача Видео

10:07

С бутылкой вина наперевес: в Киеве в парке охранник избил кулаком девушку

09:39

Копы не узнали Саакашвили в маске: появились детали приезда экс-президента в Грузию Видео

09:26

Гороскоп на 4 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство или неожиданные перемены Видео

09:24

COVID-19 может замедлиться в некоторых регионах: врач объяснила, каким регионам Украины повезет

Реклама
08:54

500 гривен прибавки к пенсии: украинцам пообещали дополнительные выплаты Видео

08:29

Убили копа после замечания в магазине: всплыли новые детали расправы в Чернигове

08:21

В Украине - резкий спад выявленных COVID-случаев: Минздрав обновил статистику

08:13

Партнер Зарицкой по паркету на шоу Танці з зірками признался ей в своих чувствах Видео

08:11

Война против Украины - на всех фронтах мнение

07:45

Саакашвили планировал убийство оппозиционеров и беспорядки - грузинский премьер Видео

07:08

В Слуге народа назвали возможного сменщика Разумкова на посту спикера парламента Видео

06:49

Настоящие тайны Путина: о чем умолчал Пугачев мнение

06:38

Тепло выше +20 и ночные заморозки: синоптик озвучил прогноз погоды на начало новой недели Видео

06:03

В моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбиться Фото

05:28

Не созданы для брака: астролог составил рейтинг знаков, из которых получаются худшие супруги Видео

05:02

Приметы на 4 октября: что нельзя делать в день Кондрата Видео

04:22

Ликвидация сотрудника КГБ в Минске: о чем была скандальная статья задержанного в РФ журналиста Видео

03:50

Этот напиток от простуды быстро вернет вас в строй: диетологиня поделилась рецептом

03:02

Международный день врача 2021: сердечные поздравления и картинки к празднику

02:16

Инфекционист пояснил "убойную" силу третьей дозы вакцины от коронавируса Видео

01:38

Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей Танцев со звездами 2021 Видео

00:51

Проскочить не получилось: в Индии самолет застрял под пешеходным мостом Видео

03 октября, воскресенье
23:59

"Я его боюсь": Джамалу на Танцах со звездами довели до слез Видео

23:37

Избавьтесь от них немедленно: какие вещи притягивают в дом бедность Видео

Реклама
22:50

Саакашвили попал в Грузию на грузовике со свежей зеленью – СМИ Видео

22:30

В Украину идет резкое похолодание и новая опасность Видео

22:00

Под строгим запретом: в Украине расширят список товаров, которые нельзя вернуть в магазин Видео

21:30

Реванш не получился: Динамо и Шахтер в суперматче не смогли определить победителя Видео

21:29

Когда удастся привить от коронавируса весь мир: оптимистический прогноз ООН Видео

21:00

В 2022 году может понадобиться новая вакцина от COVID-19 - глава BioNTech Видео

20:41

На Сумщине по дороге на суд неожиданно умер мужчина, убивший своего 3-летнего сына – СМИ Видео

20:38

В семье певицы Алины Гросу случилось горе Видео

20:26

Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекращен Видео

20:08

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 6 октября Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять