Еще один украинский актер пополнил ряды ВСУ

Геннадий Попенко. Фото Facebook

Известный украинский актер и телеведущий Геннадий Попенко стал на защиту Украины с оружием в руках. Шоумен пополнил лавы ВСУ и с юмором рассказал поклонникам, как принимал присягу.

Об этом актер сообщил актер на своей странице в Facebook. "Присяга. Сорвался карабин, упал автомат", - шутит он.

– Рядовой Попенко, не "есть", а "слушаюсь"! – Есть, слушаюсь", - рассказывает о своих первых военных буднях актер.

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"Спонсор первого комплекта формы тесть. Забрал его запасный рыбацкий комплект. Найду себе и ребятам, только тогда верну тестю. Пиксельная жизнь началась не без бу-га-га", - рассказывает актер.

В комментариях под постом тут же собрались волонтеры, которые пообещали помочь с поиском всей необходимой амуниции. Также интернет-пользователи благодарили шоумена за его смелую позицию и обещали молиться за него.

Напомним, ранее солист группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, как чуть не попал под ракетный удар. Спасла его буквально случайность: актер просто опоздал на точку сбора.