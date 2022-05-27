Александра Эллерта захейтили за "псевдопатриотизм" - жесткий ответ комика

Александр Эллерт ответил на упреки в псевдопатриотизме / instagram.com/ellert_a

Украинский комик, ведущий и победитель романтического реалити Холостячка (с Ксенией Мишиной) Александр Эллерт ответил на упреки в отсутствии должного уровня патриотизма.

Уроженец Донецкой области раскритиковал жителей некоторых регионов Украины, за то что они завышают цены на аренду для украинских беженцев - такое отношение к соотечественникам кажется ему неприемлемым.

Некоторые поклонники шоумена восприняли его слова, как критику страны в целом. На своей странице в Instagram Эллерт не смог обойти стороной этот вопрос и высказался достаточно прямо.

"Я не валил всех под одну гребенку. Это касалось только тех людей, кто так скверно делает сейчас. Но раз людям нужен срач, то конечно... Зачем дочитывать до конца, углубляться в суть тех мыслей, которые пишет вам человек", - говорит комик.

Также комик ответил хейтерам, которые упрекают его в псевдопатриотизме, дескать в стране война, а он ничего не делает. "Что ты там сидишь, постики пишешь?" Да, постики пишу, а еще помогаю со своей личной карты, за свой счет. Тихонько помогаю и не прошу вас сбросить на такой-то номер карты такую-то сумму. А просто беру рекламу, мне не повадно, какая это реклама. Я знаю, что эти деньги идут туда, нашим пацанам", - рассказал Эллерт.

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Ранее русскоязычного комика Александра Эллерта уже критиковали за отказ от украинского языка.

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