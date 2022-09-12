Дмитрий Гордон показал икону, с помощью которой в РФ промывают мозги пропагандисты

Дмитрий Гордон показал икону святого Димитрия Медведева / instagram.com/gordondmytro

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон известен не только своим острым умом, но и чувством юмора. Наравне с информационной войной, которую он ведет в своих социальных сетях, он также находит время подшутить над рашистами.

Время от времени он публикует смешные картинки про российских солдат-неудачников, или скрепную РФ, которая стремительно теряет остатки человечности.

Так в Instagram-сторис Гордона появился коллаж: на нем в образе святого (вероятно, канонизированного князя Киевской Руси Владимира Мономаха) но с красный клоунским носом изображен Дмитрий Медведев - заместитель главы Совета Безопасности РФ и бывший российский президент, известный не только своим скудоумием, но и странными запутанными речами. Они становятся предметом шуток даже в России, где президенту привыкли бездумно заглядывать в рот.

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"Святой Димитрий - помогает при отсутствии денег, дает силы держаться", - гласит разъяснение к "иконе", которой рашистские пропагандисты, похоже, приучают жителей РФ жить в грязи и нищете, и радоваться этому.

"Денег нет, но вы держитесь" - фраза, которая стала интернет-мемом. Это адаптированная цитата Медведева, которой он ответил на жалобы крымских пенсионеров о мизерной пенсии. Стала крылатой; является красочной характеристикой политики Кремля.

Святой Димитрий с клоунским носом / instagram.com/gordondmytro

Ранее украинский музыкант, воплощающий на сцене образ Верки Сердючки, Андрей Данилко рассказал, что на самом деле думает о молчании Аллы Пугачевой о войне в Украине.

Также, пока все военные эксперты мира ломают голову над ситуацией в Украине и мире, блогерша-"эрудит" Стужук назвала, почему же на самом деле началась война.

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