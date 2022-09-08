Блогерша-"эрудит" Стужук назвала "настоящую" причину войны

Стужук / Instagram

Украинская блогерша София Стужук, которая не раз высказывала свою не украинскую позицию о войне, а также имея 5-ти миллионную аудиторию, молчала о начале военного вторжения в России, нашла причину начала войны.

Имея антивакцинаторские взгляды, несмотря на смерть ее супруга от коронавируса, Стужук разгадала тайный замысел вакцинационной кампании. По ее словам, оказывается принятый законопроект "О системе общественного здоровья" и является "истинной причиной войны".

Закон, в частности, предусматривает, в частности расширение полномочия Центра общественного здоровья за счет функций по реагированию на биологические угрозы, а также создание сети региональных центров по контролю и профилактике заболеваний.

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В своих сториз, Стужук выразила недовольство и негодование. "Вот это истинные причины войны", - говорит блогерша, страница которой не доступна подписчикам из Украины.

Проживая в Латвии и не особенно переживая о ситуации в Украине, женщина София призывает людей "опомниться, пока не поздно".

"Как люди не видят этого кошмара", - вопрошает Стужук, которая не замечает войны и позиционирует себя "голубем мира". В отличие от других блогеров, она быстро переориентировалась на... "другой" рынок и на ее странице уже точно не найти призывов донатить на ЗСУ, что есть у других уважающих себя и свою страну инфлюенсеров.

Напомним, скандальная блогерша София Стужук, которая отрицала коронавирус, молчала о войне в Украине, а также осталась вдовой из-за, опять же, коронавируса, в очередной раз высказала свое ценное мнение в сториз.

Очевидно, что боясь потерять своих подписчиков из россии, которая зверски напала на Украину и убивает мирных жителей, Стужук всячески избегает слова "война", "россия напала на Украину", "россия убивает" и т.д. В то же время, она продолжает делать "миротворческие" посты и выказываться в отношении текущей ситуации.

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