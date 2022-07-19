Блогерша Стужук "видит другую сторону" войны в Украине

София Стужук/ Instagram

Скандальная блогерша София Стужук, которая отрицала коронавирус, молчала о войне в Украине, а также осталась вдовой из-за, опять же, коронавируса, в очередной раз высказала свое ценное мнение в сториз.

Очевидно, что боясь потерять своих подписчиков из россии, которая зверски напала на Украину и убивает мирных жителей, Стужук всячески избегает слова "война", "россия напала на Украину", "россия убивает" и т.д. В то же время, она продолжает делать "миротворческие" посты и выказываться в отношении текущей ситуации.

Интересно, что у блогерши ограничен доступ для подписчиков из Украины. Хотя не секрет, что "впечатлительную" Стужук раздражали сообщения от украинских пользователей с призывом называть вещи своими именами. Потом, она кстати, добавила, что от нее это не зависит.

Она жалуется, что ей одиноко, ведь ей не с кем поделиться своим мнением. А ведь она же, оказывается, видит "другую сторону".

Читайте такжеО войне так не рыдала: блогерша-миллионерша Стужук вторые сутки плачет за бойфрендом

Кстати, в день бомбежки Винницы, когда погибла 4-летняя солнечная Лиза, Стужук выкладывала в сториз, как она делает бутерброды своему мужчине.

Стужук также всячески транслирует, что ее отказ говорить о войне россии в Украине, потому что якобы она не хочет плодить агрессию и ненависть у себя на странице. Большинство же подписчиков из Украины считает, что Стужук просто боится растерять свои рекламные интеграции из россии.

Напомним, ранее некая блогерша-таролог по имени Эльвиры призывает украинских военных "сложить оружие и принять врага с добром".

Соответствующим постом поделился пользователь под ником Sivak Dima, пока профиль Эльвиры не исчез из Instagram.