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"Принять врага с добром": украинская блогерша оскандалилась своей "рекомендацией"

16 июля 2022, 00:07

Блогерша оскандалилась отвратительным заявлением относительно ВСУ и украинской армии.

Эльвира "впервые высказалась о политике", но "лучше бы нет". Фото Instagram

Некая блогерша-таролог по имени Эльвиры призывает украинских военных "сложить оружие и принять врага с добром".

Соответствующим постом поделился пользователь под ником Sivak Dima, пока профиль Эльвиры не исчез из Instagram.

Блогерша сообщила, что она "не донатит ВСУ специально и не ест мясо, потому что она не поддерживает убийства". Она также несколько раз подчеркнула, что "разумно" и "образованные люди" должны сложить оружие и "принять врага с добром", намекая, что украинцы должны простить россиянам все убийства и разрушения и встретили российских убийц "с добром".

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На сегодняшний день, страницы Эльвиры не находится в Instagram. Видимо, пользователи не разделяют мнения блогерши и не считают, что украинцы должны прогибаться по врага.

Напомним, ранее крымская блогерша, которая называет себя "Олечка Фомочка" обратилась к "правым украинцам", которые "кудахчат ей в директ" по поводу замалчивания войны.

Блогерша поливает помоями украинцев, которые просят рассказать ее о войне. "Отстаньте от меня, от моей инсты. Я имею право на мое личное мнение", - говорит наполненная филлерами крымская "звезда".

война в Украине
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