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Имею право на мнение: крымская блогерша-истеричка грубо обратилась к украинцам

4 июля 2022, 09:59

"Лидер мнений" и ее матюкливое предательское обращение к своим украинским подписчикам.

Блогерша называет себя мастером макияжа/ Скриншот YouTube

Крымская блогерша, которая называет себя "Олечка Фомочка" обратилась к "правым украинцам", которые "кудахчат ей в директ" по поводу замалчивания войны.

Блогерша, которая просит убрать детей от экранов, ведь будет много мата, фактически разговаривает на нем, поливая помоями украинцев, которые просят рассказать ее о войне. "Отстаньте от меня, от моей инсты. Я имею право на мое личное мнение", - говорит наполненная филлерами крымская "звезда".

Она жестким матом сообщает, что ей все равно на то, что думают украинцы о войне и убийствах россиянами в Украине. "Вы перегнули палку со своими нравоучениями и ушли отсюда, если вам что-то не нравится", - добавляет взбесившаяся блогерша.

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/ Телеграмм/Боже, яке кончене

Кстати, после звездного появления ее "обращения" на Телеграмм-канале "Боже, яке кончене", "модный блоггер и визажист от Бога" (орфография сохранена - авт.) закрыла свой аккаунт, видимо не выдержав наплыва новых подписчиков из Украины.

Напомним, ранее скандальная инста-мама София Стужук, которая делится со своей многомиллионной аудиторией всеми подробностями своей жизни - от рождения ребенка в прямом эфире, до осуждения традиционной медицины, вторые сутки рыдает от того, что ее бросил ее латышский бойфренд, к которому она сбежала от войны в Украине.

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