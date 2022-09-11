"С каждого украинца по спичке": Шнуров спел москвичам о горящей Москве, а Гордон их жестко затроллил

Группа Ленинград "поздравила" российскую столицу зажигательной песней о ее полном уничтожении.
Очередной пропагандистский провал вчера отмечала столица страны-агрессора - Москва. Похоже кровавое правительство Кремля окончательно наплевало на попытки хоть как-то "сохранить лицо".
На концерт, посвященный Дню Москвы, пригласили группу Ленинград и Сергея Шнурова, который все еще пытается усидеть своей претенциозной попой на двух стульях сразу: он отказывается выражать свою позицию относительно войны в Украине публично в попытках сохранить блага, которые получает от якобы презираемого им правительства.
На концерте Шнуров исполнил песню с замечательными строчками: "Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший избирком".
Видео выступления моментально разлетелось по Сети. Многие мечтают о том, чтобы слова Шнура стали пророческими, и сбылись как можно быстрее.
Чудесной песне "подпел" украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон. На своей странице в Instagram он опубликовал свое фото на фоне пылающего Кремля. "Москва, по ком звонят твои колокола", - подписал цитатой из нашумевшей песни группы Ленинград он.
В комментариях Гордона поддерживаю те, кто мечтает увидеть столицу России в огне:
"Гори-гори ясно!"
"З кожного українця по сірнику!"
"Мені нравиться як воно горить, люди суетяться пожарки приїжають, ну люди в шоке, глаза аж вилазят у ніх!!!"
"Выглядите как новый мэр москвы".
Ранее украинский музыкант, воплощающий на сцене образ Верки Сердючки, Андрей Данилко рассказал, что на самом деле думает о молчании Аллы Пугачевой о войне в Украине.
Также, пока все военные эксперты мира ломают голову над ситуацией в Украине и мире, блогерша-"эрудит" Стужук назвала, почему же на самом деле началась война.
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