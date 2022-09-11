"С каждого украинца по спичке": Шнуров спел москвичам о горящей Москве, а Гордон их жестко затроллил

Шнуров спел о сгоревшей Москве - Дмитрий Гордон затроллил москвичей / instagram.com/leningrad_on, instagram.com/gordondmytro

Очередной пропагандистский провал вчера отмечала столица страны-агрессора - Москва. Похоже кровавое правительство Кремля окончательно наплевало на попытки хоть как-то "сохранить лицо".

На концерт, посвященный Дню Москвы, пригласили группу Ленинград и Сергея Шнурова, который все еще пытается усидеть своей претенциозной попой на двух стульях сразу: он отказывается выражать свою позицию относительно войны в Украине публично в попытках сохранить блага, которые получает от якобы презираемого им правительства.

На концерте Шнуров исполнил песню с замечательными строчками: "Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший избирком".

Видео дня

Видео выступления моментально разлетелось по Сети. Многие мечтают о том, чтобы слова Шнура стали пророческими, и сбылись как можно быстрее.

Чудесной песне "подпел" украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон. На своей странице в Instagram он опубликовал свое фото на фоне пылающего Кремля. "Москва, по ком звонят твои колокола", - подписал цитатой из нашумевшей песни группы Ленинград он.

Шнуров спел о сгоревшей Москве - Дмитрий Гордон затроллил москвичей / instagram.com/gordondmytro

В комментариях Гордона поддерживаю те, кто мечтает увидеть столицу России в огне:

"Гори-гори ясно!"

"З кожного українця по сірнику!"

"Мені нравиться як воно горить, люди суетяться пожарки приїжають, ну люди в шоке, глаза аж вилазят у ніх!!!"

"Выглядите как новый мэр москвы".

Ранее украинский музыкант, воплощающий на сцене образ Верки Сердючки, Андрей Данилко рассказал, что на самом деле думает о молчании Аллы Пугачевой о войне в Украине.

Также, пока все военные эксперты мира ломают голову над ситуацией в Украине и мире, блогерша-"эрудит" Стужук назвала, почему же на самом деле началась война.

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