Шнуров подлизался к вернувшейся в Россию Пугачевой / скриншот

Музыкант Сергей Шнуров, который поддержал войну России против Украины, решил высказаться о возвращении Аллы Пугачевой домой.

По его словам, никто не в праве указывать Примадонне, что ей можно, а что нельзя делать.

"Алла Пугачева настолько заслуженный человек, что она может делать все, что угодно. Да кто мы такие, чтобы что-либо говорить о ней? Вот это моя позиция", - заявил Шнуров российским СМИ

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Также он обрадовался возвращению Пугачевой в Россию.

Напомним, ранее российский музыкант и бывший лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров вместе с актером Георгием Болоневым и "поваром Путина" (а также якобы куратором российской ЧВК "Вагнера") Евгением Пригожиным посетил районы Луганщины, временно контролируемые боевиками "ЛНР".

Отметим, что Алла Пугачева до сих пор не сделала заявления о войне в Украине. Вместо нее агрессивную политику путинской России осуждает ее муж Максим Галкин. Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что именно шоумен говорит за двоих звезд.

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