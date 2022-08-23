В РФ выяснили, почему Пугачева молчит о войне

Алла Пугачева / скриншот

Певица Алла Пугачева до сих пор не сделала заявления о войне в Украине. Вместо нее агрессивную политику путинской России осуждает ее муж Максим Галкин.

Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что именно шоумен говорит за двоих звезд.

"Юморист везде направо и налево кричит о том, как он относится к нынешней ситуации. В том числе, делает это публично на концертах. У Аллы Борисовны же роль хранительницы домашнего очага и заботливой матери. Мне кажется, она к своим годам обрела спокойное семейное счастье", - заявил он в комментарии eg.

Также он считает, что Примадонна, возможно, ждет подходящего момента для того, чтобы озвучить свою позицию.

"Вдруг все это сейчас закончится, и можно будет не сожалеть о том, что было сказано ранее. Мне кажется, что хитрость, мудрость и опыт говорят Пугачевой о том, что сейчас не время для громких заявлений", - заявил Бабичев.

Напомним, что российская певица Алла Пугачева, которая вместе с семьей переехала в Израиль после вторжения РФ в Украину, впервые высказалась в соцсети о позиции своего супруга Максима Галкина.

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