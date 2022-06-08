"Имеющий уши, да услышит": Пугачева впервые отреагировала на позицию Галкина

Пугачева впервые отреагировала на позицию Галкина / скриншот

Российская певица Алла Пугачева, которая вместе с семьей переехала в Израиль после вторжения РФ в Украину, впервые высказалась в соцсети о позиции своего супруга Максима Галкина.

На своей странице в Instagram певица продублировала видео Галкина, в котором он не побоялся заявить об этом открыто, записал видеообращение к росСМИ, которые делают из артиста врага народа.

"Имеющий уши, да услышит", - подписала видео Пугачева.

На камеру комик рассказал, что, несмотря на гонения в РФ и все попытки очернить его репутацию, он любит Россию и российский народ. Презирает он власть, которая привела и продолжает приводить этот самый народ к бедам, нищете и изоляции.

Читайте также"Хвалили Запад и шли против течения": церковь подключилась к травле Пугачевой и Галкина в РФИз-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

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