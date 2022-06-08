Галкин гневно обратился к властям РФ и признался в любви российскому народу: "Имею на это право!"

Максим Галкин любит российский народ, но презирает правительство РФ / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин, который осуждает войну в Украине и не побоялся заявить об этом открыто, записал видеообращение к росСМИ, которые делают из артиста врага народа.

Галкин сейчас дает концертный тур по Израилю. Во время выступлений он не обходит вниманием и политическую ситуацию в России и мире, в частности объектом его шуток становятся продажная кремлевская власть и рашистские пропагандисты.

На своей странице в Instagram комик рассказал, что, несмотря на гонения в РФ и все попытки очернить его репутацию, он любит Россию и российский народ. Презирает он власть, которая привела и продолжает приводить этот самый народ к бедам, нищете и изоляции.

"Я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную, любимую Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я имею, как сатирик, на это право.

Я всегда был за народ. Не за звания, не за подачки с государственного стола, а за народ. Так вот я и сейчас хочу, чтобы мой российский народ жил в мире и богатстве, а не в нищете и изоляции. Поэтому я своим юмористическим словом и делом, так, как могу, буду высмеивать тех, кто стоит на пути развития моей любимой России", - заявил комик.

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Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

Российская певица Алла Пугачева на травлю мужа реагирует весьма агрессивно. Ранее она сделала заявление, что заступится за Галкина и расскажет много интересного о власть имеющих, если от комика не отстанут.

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