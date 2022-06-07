Все плакали от смеха: Галкин высмеял Соловьева и Скабееву на концерте в Израиле

Галкин, Скабеева, Соловьев / соцсети

Российский артист Максим Галкин, который поддерживает Украину с самого начала войны, дал концерт в Израиле и высмеял кремлевских пропагандистов.

В Сети появилось видео, как Галкин смеется с Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева, которые называют его предателем Родины из-за антивоенной позиции.

"Я говорю "Нет войне" – они называют меня предателем. Они говорят: "Мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией". Для чего? Это нормально? Нравится, не нравится – НАТО расширяется", – сказал со сцены Галкин.

В этот момент в зале Тель-Авива раздался громки смех.

Галкин также пошутил, что Скабеева и Соловьев вскоре могут начать нападать не только на Украину, но и на другие страны.

"Швеция же тоже собирается в Альянс. Я уже вижу эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом АВВА. Я вам точно говорю, что не за горами! Шведскую стенку переименуют в "лазалку", сауну – в "сухопарку", шведский стол – в "обжираловку". Ну и, конечно же, запретят сказки Сельмы Лагерлеф и Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьева, он стоит и орет: "Карлсон!", – говорит шоумен.

Отметим, шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

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