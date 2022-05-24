"Если на Максима заведут дело, то уже не остановлюсь": Пугачева отреагировала на травлю мужа

Пугачева отреагировала на травлю мужа / скриншот

Высказывания Максима Галкина, который покинул Россию после вторжения российских войск в Украину, россияне восприняли в штыки. Шоумен подвергся жесткой критике.

Его супруга Алла Пугачева предпочитает держаться в стороне от обсуждений политики, но известный публицист Марат Гельман пролил свет на происходящее внутри звездной семьи. В YouTube-шоу "И грянул Грэм".

Он заявил, что Примадонна понимает вес своего голоса.

"Я услышал: "Если на Максима заведут дело то, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь". Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей", — поделился Гельман.

Читайте такжеПоседевший Максим Галкин впервые вышел на связь после критики войны в УкраинеНапомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты.

Вам может быть интересно: