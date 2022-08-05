Поддержал оккупантов: лидер 'Ленинграда' Шнуров приехал к боевикам 'ЛНР' вместе с 'поваром Путина'

Шнуров, Пригожин / УНИАН, ВКонтакте

Российский музыкант и бывший лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров вместе с актером Георгием Болоневым и "поваром Путина" (а также якобы куратором российской ЧВК "Вагнера") Евгением Пригожина посетил районы Луганщины, временно контролируемые боевиками "ЛНР". Совместную фотографию Болонев выложил на свою страницу "Вконтакте".

На снимке все трое стоят возле арки памятника стахановскому движению в городе Ирмино. По словам Болонева, именно там готовится создание очередной путинско-пропагандистской киноленты.

"Нахожусь в отличном месте. Готовимся к новому фильму", – пишет актер.

Напомним, ранее в Брюсселе опубликовали седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.

Теперь к Машкову с Безруковым, как и к другим артистам-путинистам, которые попали под санкции, применят запрет на поездки и замораживание активов в странах ЕС.

Безруков же, говорят в Брюсселе, распространял активную пропаганду в поддержку агрессивных действий РФ против Украины, а также оправдывал действия России во время выступления перед российскими террористами из "ДНР".

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