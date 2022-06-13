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Путинский холуй Машков назвал "нелюдями" всех, кто не поддерживает нападение на Украину

13 июня 2022, 15:17

Известный российский актер, режиссер руководитель театра имени Олега Табакова и закоренелый путинист Владимир Машков назвал 'нелюдями' противников войны.

Машков, Путин
Машков, Путин / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Владимир Машков, звезда кинематографа и театра страны-агрессора, России, в очередной раз решил продемонстрировать свою лояльность путинскому режиму и публично назвал "нелюдями" всех, кто имеет смелость и убеждения протестовать против украино-российской войны. Такая видеозапись его выступления во временно оккупированном Луганске была опубликована в Сети.

"Защита русского языка, защита наших братьев, сестер. А дальше вы будете перечислять сами, что мы защищаем. Вы говорите "критики", а они для меня не критики. Знаете, я давно для себя, и многие, наверное, определили – есть люди, а есть нелюди", – заявил Машков.

Причем для своей патриотической речи актер-путинист выбрал сверхлояльный стиль ‒ облачился в футболке с огромной латинской буквой Z (из которой кремлевская пропаганда сделала символ российской агрессии).

Интересно, что под такое определение "нелюдей" попадает и его родная дочь Мария Машкова, которая живет в США и известна своей проукраинской позицией.

Читайте такжеДочь Владимира Машкова публично осудила пропутинские взгляды своего отца

Напомним, ранее, в марте нынешнего года, Владимир Машков выступил с верноподданной речью на концерте на московском стадионе "Лужники" в честь 8-летия российской оккупации Крыма.

В ответ Мария Машкова в интервью телеканалу CNN заявила, что убеждения ее отца "разбивают ей сердце".

Позднее другой актер калибра Машкова, тоже известный своей поддержкой преступлений путинского режима, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме.

Во время его исполнения шансонного шлягера Игоря Корнелюка "Город, которого нет" (которая была в саундтреке сериала о бандитах "Бандитский петербург", в котором Певцов когда-то снимался) внезапно часть побеленного потолка тюремного актового зала рухнула ему прямо за спину.

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Автор: Егор Бунин
новости Луганска война России и Украины Владимир Машков
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